Kocaeli Valiliği'nden taş ocağı müjdesi: Ruhsatı iptal edildi

Kocaeli Valiliği'nden Halıdere'de faaliyette olan taş ocağı ile ilgili açıklama geldi. Açıklamada, AS Elmaslar şirketi tarafından çalıştırılan taş ocağının ruhsatı iptal edierek üretimi durdurma kararı çıktığı belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İlimiz Gölcük İlçesi hudutları dâhilinde AS ELMASLAR Nakliyat Hafriyat Hayvancılık Taahhüt Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi uhdesinde bulunan sicil: 82061 sayılı II (a) grubu maden (kumtaşı) işletme ruhsat sahasında teknik personellerince yapılan incelemeler sonucunda heyelan tehlikesinin bulunduğu tespit edilmiş ve Valiliğimizce 16.02.2018 tarihi itibariyle sadece stoktaki malzemenin tahliyesine izin verilerek, üretim faaliyetleri durdurulmuştu. 3213 sayılı Maden Kanununun 7. Maddesi gereğince Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 30.07.2018 tarihi itibariyle 82061 sicil sayılı II (a) gurubu maden ( kumtaşı ) işletmesinin ruhsatı iptal edilerek, karar 08.08.2018 tarihinde Valiliğimize bildirilmiştir. Kararın gereğinin yapılması ve söz konusu sahada maden üretim faaliyetlerinin durdurulması için 09.08.2018 tarihinde Gölcük Kaymakamlığına talimat verilmiştir.