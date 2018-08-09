Nimet öğretmenin ölümü yasa boğdu

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İzmit Türkan Dereli İlkokulu'nda sınıf öğretmenliği yapan Nimet Erdem, 1,5 yıldır beyin tümörü kanseri tedavisi görüyordu. Eğitim camiasında sevilen bir isim olan Nimet öğretmenin ölümü sevenlerini üzüntüye boğdu. Tedavisi nedeniyle birkaç ay önce oğlunun yanına taşınan Nimet öğretmenin cenazesi, yarın (10.08.18) öğle namazına müteakip Beykoz Çukurçayır Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Anadolu Kavağı mezarlığına defnedilecek.