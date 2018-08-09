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Nimet öğretmenin ölümü yasa boğdu

İzmit Türkan Dereli İlkokulu'nda sınıf öğretmenliği yapan Nimet Erdem, bir süredir mücadele verdiği beyin tümörü kanserine yenildi.

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İzmit Türkan Dereli İlkokulu'nda sınıf öğretmenliği yapan Nimet Erdem, 1,5 yıldır beyin tümörü kanseri tedavisi görüyordu. Eğitim camiasında sevilen bir isim olan Nimet öğretmenin ölümü sevenlerini üzüntüye boğdu. Tedavisi nedeniyle birkaç ay önce oğlunun yanına taşınan Nimet öğretmenin cenazesi, yarın (10.08.18) öğle namazına müteakip Beykoz Çukurçayır Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Anadolu Kavağı mezarlığına defnedilecek.

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Yorumlar

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Özizmitli 41 - 2 yıl boyunca servisini çektiğim türkan dereli okulu öğetmeni nimet hanımın vefat haberini basından öğrenmiş bulunuyorum nimet hocaya allahtan rahmet evlatlarına ve yakınlarına sabırlar dilerim allah rahmet eylesin

Yanıtla . 0Beğen 09 Ağustos 13:52

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