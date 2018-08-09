Özel Kocaeli Hastanesi Türk İş Sendikası ile protokol imzaladı

Kocaeli’de 2002 yılı itibari ile sağlık sektöründe hizmet vermeye başlayan ve sağlık alanında başarıyla devam eden Özel Kocaeli Tıp Merkezi halkasına katılan Özel Kocaeli Hastanesi Türk İş Sendikası ile sağlık protokolü imzaladı. Başiskelede bulunan Hastane binasında gerçekleşen protokol törenine Özel Kocaeli Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Bedir, Tek Gıda İş Sendika Başkanı Ali Bostan, Harbiş Şube Başkanı Turan Yıldız, Tek Sif Şube Başkanı İlhan Özdaydın,Sağlık İş Sendika Başkanı Bulgurcu, Haber İş İl Temsilcisi İlhan Bıyık, Türk Metal ve Türk İş Şube Başkanı Yakup Yıldız, Belediye İş Sendika Başkanı Osman Şar ve sendika yöneticileri katıldı.

Sendikamız için sevindirici bir anlaşma oldu

Konu ile alakalı açıklama yapan Özel Kocaeli Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Bedir, “Özel Kocaeli Tıp Merkezi ve Özel Kocaeli Hastanesi olarak çeşitli kurum ve kuruluşlarla yaptığımız protokol anlaşmaları ile hizmet ağlarını genişletmek amaç ve isteğindeyiz. Bu amaçla 9 Ağustos 2018 tarihi ile Türkiye genelinde 34 Sendikanın bağlı olduğu Türk İş Konfederasyonu'nun Kocaeli Temsilciliği Konfederasyon Başkanı Yakup Yıldız ile birlikte ortak bir paydada buluştuk” dedi. Bedir’ in ardından açıklama yapan Türk İş Konfederasyonu Kocaeli Temsilciliği Konfederasyon Başkanı Yakup Yıldız,” Daha önce yapmış olduğumuz anlaşmaları gibi bu anlaşmayı da yaptığımız için mutluyuz. Olurda hastanelere yolumuz düşerse 80 bin üyesi bulunan sendikamız için sevindirici bir anlaşma oldu. Her iki kurum adına hayırlı olmasını diliyorum. Artık sendika üyelerimiz kartlarını gösterdikleri zaman indirimli hizmetten yararlanabilecek. Tekrardan emeği geçenlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.