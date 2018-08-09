Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 2018-2019 sezonu fikstürü belli oldu

Sheraton İstanbul Ataköy’de gerçekleştirilen ve ligin yayıncı kuruluşu olan Tivibu Spor’un yanı sıra TBF TV’nin YouTube kanalından da naklen yayınlanan fikstür çekimine, TBF Kadın Basketbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Bahar Akgün, TBF Genel Sekreteri Serbülent Şengün, TBF Ligler Direktörü Samer Şenbayrak, TBF Medya ve İletişim Direktörü Barış Kuyucu, Kadınlar Basketbol Süper Ligi Koordinatörü Murat Tümer ve takım temsilcileri katıldı. TBF Kadın Basketbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Bahar Akgün’ün açılış konuşması ile başlayan kura çekiminin ardından KBSL Koordinatörü Murat Tümer kura çekimi ile ilgili teknik detayları paylaştı. Kura çekimini gerçekleştiren takımların temsilcileri kısa konuşmalarla yeni sezon öncesi bütün takımlara şans dilediler.

Başkan Öztürk: Tüm Kocaeli Adına Kurayı Çekti

Temsilcimiz İzmit Belediyespor Kulübü Başkanı Muhammet Öztürk konuşmasında “ diğer takımlardan farklı olarak bir proje takım olduklarını ve Belediye Başkanımızın önderliğinde “Haydi Basketbola” projesiyle basketbol kültürünü İzmit’te tekrar canlandırdıklarını belirtti. Dört sene de ciddi bir başarı göstererek takım Süper Lige çıktı, bu senede bütün spor severleri ve Kocaelili hemşerilerimizi maçlara beklediğini ifade etti. Güzel bir sezon geçmesini dileyerek bütün takımlara başarılar diledi. Kura çekimine ayrıca Başkan Muhammet Öztürk ile birlikte, kulüp başkan yardımcısı Ahmet Emre Ercanlı, Kulüp Manejeri Onur Berber katıldı. Temsilcimiz ilk hafta evinde Adana Basketbol ile karşılaşacak. Lig ise 13 Ekim 2018 de başlayacak.

Kura çekimi sonucunda ilk hafta eşleşmeleri şu şekilde oluştu:

Mersin Bşb. – Hatay Bşb.

Botaş – İstanbul Üniversitesi

Canik Bld. – Kırçiçeği Bodrum Basketbol

Beşiktaş – Galatasaray

İzmit Bld. – Adana Basketbol

Fenerbahçe – OGM Orman

AGÜ – Çukurova Basketbol