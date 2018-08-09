Trabzonlular, Darıca’da horona doydu

Darıca Belediyesi’nin düzenlediği 10. Şehirler ve Kültürler Kaynaşması, Trabzon gecesi ile devam etti. Darıca sahili dolduran binlerce Trabzonlu ilk olarak program öncesi, dernek tarafından yöresel yemekler eşliğinde ağırlandı. Gecenin açılış konuşmasını yapan Trabzonlular Dernek Başkanı Umut Sağlam, programlarına katılan herkese teşekkür ederek, “Bu güzel akşamda bizlere memleketimizi temsil etme fırsatı veren Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak’a ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

KARADENİZİN GÜZEL ŞEHRİ TRABZON

Gecede selamlama konuşması yapan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ise, “Hepiniz gecemize hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Ülkemizin güzel kültürlerini yaşayarak tanıdığımız birlik ve kardeşlik projemiz olan Şehirler ve Kültürler Kaynaşmasında sizlerle birlikte olmaktan dolayı mutluyuz, sevinçliyiz. Her akşam farklı bir ilimizin güzelliklerini yaşamanın mutluluğunu duyuyoruz. Herkese iyi eğlenceler diliyorum” ifadelerini kullandı. Programda Of’lu Ali esprileriyle seyircilere hoşça vakit geçirtirken, Afilli Filintalar Grubunun horon gösterisi ayakta alkışlandı.