Derince Araştırma’da verimlilik değerlendirmesi

Verimli geçen değerlendirme sürecinde Verimlilik Daire Başkanlığınca yayınlanan güncel değerlendirme rehberi klavuzluğunda yeni eklenen tüm unsurlar, alanında uzman değerlendiriciler tarafından; ilgili bölüm sorumluları ve hastane yönetimi eşliğinde masa başı ve sahada yapıldı. Tıbbi, idari, mali yönetim süreçlerinin sürekliliği ve verimli yönetilebilirliği konusunda fikir alışverişinde bulunularak yeni verimlilik unsurlarına uygunluğunun kontrol edildiği değerlendirme, yöneticiler ve değerlendiricilerin katılım gösterdiği kapanış toplantısı ve raporlanmanın ardından tamamlandı.