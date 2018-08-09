Verimli geçen değerlendirme sürecinde Verimlilik Daire Başkanlığınca yayınlanan güncel değerlendirme rehberi klavuzluğunda yeni eklenen tüm unsurlar, alanında uzman değerlendiriciler tarafından; ilgili bölüm sorumluları ve hastane yönetimi eşliğinde masa başı ve sahada yapıldı. Tıbbi, idari, mali yönetim süreçlerinin sürekliliği ve verimli yönetilebilirliği konusunda fikir alışverişinde bulunularak yeni verimlilik unsurlarına uygunluğunun kontrol edildiği değerlendirme, yöneticiler ve değerlendiricilerin katılım gösterdiği kapanış toplantısı ve raporlanmanın ardından tamamlandı.
Bugün 13:22 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 13:23 TSİ )
Derince Araştırma’da verimlilik değerlendirmesi
Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Verimlilik Daire Başkanlığı’nca organize edilen, personel analiz süreçlerinin incelenmesi amacıyla verimlilik değerlendirme testi yapıldı.
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Bugün 13:22 TSİ - Gündem
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