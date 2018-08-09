SESRIC ve MARKA işbirliği yapacak

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) çatısı altında faaliyet gösteren İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) Genel Direktörü Büyükelçi Musa Kulaklıkaya ile Eğitim ve Teknik İşbirliği Direktörü Mehmet Fatih Serenli, önceki gün ilimizdeydiler. Kulaklıkaya ve Serenli, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) yöneticileri ile de bir araya geldiler.

MARKA’YA GİTTİLER

Gerçekleşen MARKA ziyareti sırasında Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi Başkanı Cem Bayrak konuk heyete ajans destekleri ile yürütülen projeler hakkında bir sunum yaptı. SESRIC Eğitim ve Teknik İş Birliği Direktörü M. Fatih Serenli ise, kurum faaliyetleri, işbirliği platformları hakkında bilgi verdi. Buluşma sırasında MARKA ile SESRIC arasındaki geliştirilebilir işbirliği alanları da değerlendirildi.

ÖĞRENCİLERE STAJ İMKANI

MARKA ve SESRIC arasında İslam İşbirliği Teşkilatı’na üye ülkelere mensup, ülkemizde eğitim gören üniversite öğrencilerine, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova’nın yer aldığı TR42 bölgesinde faaliyet gösteren işletmelerde, sonunda istihdam imkanı da bulunacak şekilde staj imkanı oluşturulması amacıyla mutabakat zaptı imzalandı.

KTO DA ZİYARET EDİLDİ

Protokolün imzalanmasının ardından MARKA Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu, SESRIC Genel Direktörü Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, SESRIC Eğitim ve Teknik İşbirliği Direktörü M. Fatih Serenli ve Kocaeli Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Hüseyin Özgür Ünsal; Körfez Ticaret Odası (KTO) Başkanı Recep Öztürk’ü ziyaret etti. Buluşma esnasında söz konusu staj programı ile ilgili işbirliği yapılması hususunda istişarelerde bulunuldu.