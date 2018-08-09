Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 13:26 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 13:29 TSİ )

SESRIC ve MARKA işbirliği yapacak

İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesindeki SESRIC, ilimizde ziyaret edilen MARKA ile yapılabilecek işbirlikleri ile ilgili bölgemizde bulunan işletmelerde istihdam imkanı da bulunacak şekilde staj yapılması amacıyla mutabakat zaptı yaptı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) çatısı altında faaliyet gösteren İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) Genel Direktörü Büyükelçi Musa Kulaklıkaya ile Eğitim ve Teknik İşbirliği Direktörü Mehmet Fatih Serenli, önceki gün ilimizdeydiler. Kulaklıkaya ve Serenli, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) yöneticileri ile de bir araya geldiler.

MARKA’YA GİTTİLER

Gerçekleşen MARKA ziyareti sırasında Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi Başkanı Cem Bayrak konuk heyete ajans destekleri ile yürütülen projeler hakkında bir sunum yaptı. SESRIC Eğitim ve Teknik İş Birliği Direktörü M. Fatih Serenli ise, kurum faaliyetleri, işbirliği platformları hakkında bilgi verdi. Buluşma sırasında MARKA ile SESRIC arasındaki geliştirilebilir işbirliği alanları da değerlendirildi.

ÖĞRENCİLERE STAJ İMKANI

MARKA ve SESRIC arasında İslam İşbirliği Teşkilatı’na üye ülkelere mensup, ülkemizde eğitim gören üniversite öğrencilerine, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova’nın yer aldığı TR42 bölgesinde faaliyet gösteren işletmelerde, sonunda istihdam imkanı da bulunacak şekilde staj imkanı oluşturulması amacıyla mutabakat zaptı imzalandı.

KTO DA ZİYARET EDİLDİ

Protokolün imzalanmasının ardından MARKA Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu, SESRIC Genel Direktörü Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, SESRIC Eğitim ve Teknik İşbirliği Direktörü M. Fatih Serenli ve Kocaeli Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Hüseyin Özgür Ünsal; Körfez Ticaret Odası (KTO) Başkanı Recep Öztürk’ü ziyaret etti. Buluşma esnasında söz konusu staj programı ile ilgili işbirliği yapılması hususunda istişarelerde bulunuldu.

Bugün 13:26 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Özel Kocaeli Hastanesi Türk İş Sendikası ile protokol imzaladı mask
Özel Kocaeli Hastanesi Türk İş Sendikası ile protokol imzaladı
Dolar, 5.43 TL'yi gördü! mask
Dolar, 5.43 TL'yi gördü!
65 yaş üstüne müjde! Maaşlar zamlanıyor... mask
65 yaş üstüne müjde! Maaşlar zamlanıyor...
Emeklinin ikramiye tarihi belli oldu! mask
Emeklinin ikramiye tarihi belli oldu!
Kavanya Koru’da yaz fırsatı “60 ay, 0 faiz” mask
Kavanya Koru’da yaz fırsatı “60 ay, 0 faiz”
Tavuk Dünyası’ndan İzmit’te yeni şube mask
Tavuk Dünyası’ndan İzmit’te yeni şube
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Ölüm Rampasında 5 kişi öldü, 43 kişi yaralandı! mask
Ölüm Rampasında 5 kişi öldü, 43 kişi yaralandı!
29 yaşındaki Yavuz ölü olarak bulundu mask
29 yaşındaki Yavuz ölü olarak bulundu
Sevindik’e Kara damgası! mask
Sevindik’e Kara damgası!
Nevzat Doğan'dan sivrisinek açıklaması! mask
Nevzat Doğan'dan sivrisinek açıklaması!
Ölüm rampasında ev eşyası yüklü kamyon devrildi: 3 yaralı mask
Ölüm rampasında ev eşyası yüklü kamyon devrildi: 3 yaralı
Genç kadın, toprağa verildi mask
Genç kadın, toprağa verildi

GALERİ

Vatandaşlara cinsel organını gösteren kargo kuryesi adliyeye sevk edildi mask
Vatandaşlara cinsel organını gösteren kargo kuryesi adliyeye sevk edildi
İşçilerin sahiplendiği köpek, işçileri yangından kurtardı! mask
İşçilerin sahiplendiği köpek, işçileri yangından kurtardı!
Fabrikada yangın! mask
Fabrikada yangın!
Paralarını alamayan hastane işçileri grevde mask
Paralarını alamayan hastane işçileri grevde
Kocaeli'de "Asya Kaplan Sivrisineği" alarmı! mask
Kocaeli'de "Asya Kaplan Sivrisineği" alarmı!
Kocaeli'de şafak operasyonu: 15 gözaltı! mask
Kocaeli'de şafak operasyonu: 15 gözaltı!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL