Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 13:28 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 13:30 TSİ )

Tavuk Dünyası’ndan İzmit’te yeni şube

Tavuk Dünyası, İzmit’teki 8. şubesini İzmit Arasta Park AVM’de hizmete açtı ve müşteri kabulüne başladı. Firma ödüllü lezzetleri ile İzmitlilere hitap edecek.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Farklı konseptiyle yeme-içme sektöründe fark yaratan Tavuk Dünyası, İzmit’teki yatırımlarını hizmete açtığı yeni şubelerle devam ettiriyor. Tavuk Dünyası, İzmit’teki 8. restoranını şehrin gözde yerleşim yeri Yahya Kaptan’da alışveriş ve eğlence anlayışına getirdiği yüksek standartla bölgenin bir ‘yaşam merkezi’ olmayı başaran İzmit ArastaPark AVM’de açtı.

ARASTAPARK’TA AÇILDI

Tavuk Dünyası, yeni şubesinde konuklarını ağırlamaya başlayan yeni restoranıyla birlikte Türkiye’deki toplam lezzet noktası sayısını 41 şehirde 165 restorana taşımış oldu. Arasta Park AVM’de hizmete giren yeni şubeleriyle ilgili kısa bir açıklama yapan Tavuk Dünyası CEO’su Volkan Mumcu, şunları söyledi:

YENİ ŞUBE İZMİT’TE

“İzmit Tavuk Dünyası olarak yatırım anlamında bizler için daima önemli bir konumda olan şehirlerden biri. 2018’in hemen başında bu yılın ilk yatırımını İzmit’e yapmıştık. Yılın yarısını geçtiğimiz şu günlerde de yine yeni bir yatırımla daha İzmit’teki restoranlarımızın sayısını daha da yukarı taşıdık.”

ÖDÜLLÜ LEZZETLERLE

“Tavuk Dünyası’nın Türkiye’deki 165. restoranı olarak konuklarını ağırlamaya başlayan bu restoranımız, aynı zamanda İzmit’teki 8. şube yatırımımız. İzmitli konuklarımıza ödüllü lezzetlerimize gösterdikleri bu yakın ilgi; İzmitli yatırımcılarımıza ise markamıza duydukları güven ve sergiledikleri başarılı performansları için ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum.”

Bugün 13:28 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Özel Kocaeli Hastanesi Türk İş Sendikası ile protokol imzaladı mask
Özel Kocaeli Hastanesi Türk İş Sendikası ile protokol imzaladı
Dolar, 5.43 TL'yi gördü! mask
Dolar, 5.43 TL'yi gördü!
65 yaş üstüne müjde! Maaşlar zamlanıyor... mask
65 yaş üstüne müjde! Maaşlar zamlanıyor...
Emeklinin ikramiye tarihi belli oldu! mask
Emeklinin ikramiye tarihi belli oldu!
Kavanya Koru’da yaz fırsatı “60 ay, 0 faiz” mask
Kavanya Koru’da yaz fırsatı “60 ay, 0 faiz”
Tavuk Dünyası’ndan İzmit’te yeni şube mask
Tavuk Dünyası’ndan İzmit’te yeni şube
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Ölüm Rampasında 5 kişi öldü, 43 kişi yaralandı! mask
Ölüm Rampasında 5 kişi öldü, 43 kişi yaralandı!
29 yaşındaki Yavuz ölü olarak bulundu mask
29 yaşındaki Yavuz ölü olarak bulundu
Sevindik’e Kara damgası! mask
Sevindik’e Kara damgası!
Nevzat Doğan'dan sivrisinek açıklaması! mask
Nevzat Doğan'dan sivrisinek açıklaması!
Ölüm rampasında ev eşyası yüklü kamyon devrildi: 3 yaralı mask
Ölüm rampasında ev eşyası yüklü kamyon devrildi: 3 yaralı
Genç kadın, toprağa verildi mask
Genç kadın, toprağa verildi

GALERİ

Vatandaşlara cinsel organını gösteren kargo kuryesi adliyeye sevk edildi mask
Vatandaşlara cinsel organını gösteren kargo kuryesi adliyeye sevk edildi
İşçilerin sahiplendiği köpek, işçileri yangından kurtardı! mask
İşçilerin sahiplendiği köpek, işçileri yangından kurtardı!
Fabrikada yangın! mask
Fabrikada yangın!
Paralarını alamayan hastane işçileri grevde mask
Paralarını alamayan hastane işçileri grevde
Kocaeli'de "Asya Kaplan Sivrisineği" alarmı! mask
Kocaeli'de "Asya Kaplan Sivrisineği" alarmı!
Kocaeli'de şafak operasyonu: 15 gözaltı! mask
Kocaeli'de şafak operasyonu: 15 gözaltı!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL