Tavuk Dünyası’ndan İzmit’te yeni şube

Farklı konseptiyle yeme-içme sektöründe fark yaratan Tavuk Dünyası, İzmit’teki yatırımlarını hizmete açtığı yeni şubelerle devam ettiriyor. Tavuk Dünyası, İzmit’teki 8. restoranını şehrin gözde yerleşim yeri Yahya Kaptan’da alışveriş ve eğlence anlayışına getirdiği yüksek standartla bölgenin bir ‘yaşam merkezi’ olmayı başaran İzmit ArastaPark AVM’de açtı.

ARASTAPARK’TA AÇILDI

Tavuk Dünyası, yeni şubesinde konuklarını ağırlamaya başlayan yeni restoranıyla birlikte Türkiye’deki toplam lezzet noktası sayısını 41 şehirde 165 restorana taşımış oldu. Arasta Park AVM’de hizmete giren yeni şubeleriyle ilgili kısa bir açıklama yapan Tavuk Dünyası CEO’su Volkan Mumcu, şunları söyledi:

YENİ ŞUBE İZMİT’TE

“İzmit Tavuk Dünyası olarak yatırım anlamında bizler için daima önemli bir konumda olan şehirlerden biri. 2018’in hemen başında bu yılın ilk yatırımını İzmit’e yapmıştık. Yılın yarısını geçtiğimiz şu günlerde de yine yeni bir yatırımla daha İzmit’teki restoranlarımızın sayısını daha da yukarı taşıdık.”

ÖDÜLLÜ LEZZETLERLE

“Tavuk Dünyası’nın Türkiye’deki 165. restoranı olarak konuklarını ağırlamaya başlayan bu restoranımız, aynı zamanda İzmit’teki 8. şube yatırımımız. İzmitli konuklarımıza ödüllü lezzetlerimize gösterdikleri bu yakın ilgi; İzmitli yatırımcılarımıza ise markamıza duydukları güven ve sergiledikleri başarılı performansları için ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum.”