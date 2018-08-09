Müteahhitlerden Eryarsoy’a ziyaret

Son olarak Kocaeli Müteahhitler Birliği Başkanı Faruk Mamik ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Eryarsoy ile makamında bir araya geldi.

YÖNETİM EŞLİK ETTİ

Mamik’e AKP İl ziyareti sırasında birlik yönetim kurulundan Oğuzhan Keleş,Abdurahman Çuhadar, Abdullah Üstübi, Ceyhan Çağlayan, Köksal Söğüt, Cumali Yalçınkaya, Tahsin Karaosmanoğlu ve Selim Aşar eşlik etti. Faruk Mamik’in kutladığı AKP’li Abdullah Eryarsoy, konuk heyete teşekkür etti.