Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 13:29 TSİ- Gündem ( G : Bugün 13:30 TSİ )

Müteahhitlerden Eryarsoy’a ziyaret

Bir süre önce yapılan atama ile AKP’de resmen il başkanlığına getirilen Av. Abdullah Eryarsoy’a tebrik ziyaretleri devam ediyor.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Son olarak Kocaeli Müteahhitler Birliği Başkanı Faruk Mamik ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Eryarsoy ile makamında bir araya geldi.

YÖNETİM EŞLİK ETTİ

Mamik’e AKP İl ziyareti sırasında birlik yönetim kurulundan Oğuzhan Keleş,Abdurahman Çuhadar, Abdullah Üstübi, Ceyhan Çağlayan, Köksal Söğüt, Cumali Yalçınkaya, Tahsin Karaosmanoğlu ve Selim Aşar eşlik etti. Faruk Mamik’in kutladığı AKP’li Abdullah Eryarsoy, konuk heyete teşekkür etti.

Bugün 13:29 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Ölüm Rampasında 5 kişi öldü, 43 kişi yaralandı! mask
Ölüm Rampasında 5 kişi öldü, 43 kişi yaralandı!
Kocaeli'de 08.08.18 çılgınlığı! mask
Kocaeli'de 08.08.18 çılgınlığı!
Saklı cennette ÇÖP TEPKİSİ! mask
Saklı cennette ÇÖP TEPKİSİ!
Depremin merkez üssünün sorunu kentsel dönüşüm mask
Depremin merkez üssünün sorunu kentsel dönüşüm
Kocaeli'den Edremit'e tatile gitti, bir daha haber alınamadı mask
Kocaeli'den Edremit'e tatile gitti, bir daha haber alınamadı
Kocaeli'deki Amiral atamaları Resmi Gazete'de mask
Kocaeli'deki Amiral atamaları Resmi Gazete'de
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Ölüm Rampasında 5 kişi öldü, 43 kişi yaralandı! mask
Ölüm Rampasında 5 kişi öldü, 43 kişi yaralandı!
29 yaşındaki Yavuz ölü olarak bulundu mask
29 yaşındaki Yavuz ölü olarak bulundu
Sevindik’e Kara damgası! mask
Sevindik’e Kara damgası!
Nevzat Doğan'dan sivrisinek açıklaması! mask
Nevzat Doğan'dan sivrisinek açıklaması!
Ölüm rampasında ev eşyası yüklü kamyon devrildi: 3 yaralı mask
Ölüm rampasında ev eşyası yüklü kamyon devrildi: 3 yaralı
Genç kadın, toprağa verildi mask
Genç kadın, toprağa verildi

GALERİ

Vatandaşlara cinsel organını gösteren kargo kuryesi adliyeye sevk edildi mask
Vatandaşlara cinsel organını gösteren kargo kuryesi adliyeye sevk edildi
İşçilerin sahiplendiği köpek, işçileri yangından kurtardı! mask
İşçilerin sahiplendiği köpek, işçileri yangından kurtardı!
Fabrikada yangın! mask
Fabrikada yangın!
Paralarını alamayan hastane işçileri grevde mask
Paralarını alamayan hastane işçileri grevde
Kocaeli'de "Asya Kaplan Sivrisineği" alarmı! mask
Kocaeli'de "Asya Kaplan Sivrisineği" alarmı!
Kocaeli'de şafak operasyonu: 15 gözaltı! mask
Kocaeli'de şafak operasyonu: 15 gözaltı!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL