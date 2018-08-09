Darıca’ya kapalı pazar yapılıyor

Saat 15.00’teki törenle temeli atılacak olan projenin yıl sonuna kadar tamamlayarak hizmete açılması bekleniyor. Çok amaçlı olarak tasarlanacak projenin altyapı çalışmaları sürüyor.
İKİ GÜN PAZAR KURULACAK
Üst katı tamamen kapalı olarak hizmet verecek olan binanın alt katına ise 360 araç kapasiteli otopark yapılacak. Mimarisiyle göz kamaştıran kapalı semt pazarının kurulmasıyla birlikte pazartesi ve perşembe günleri kurulan pazar yerlerinin buraya taşınması planlanıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz