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Darıca’ya kapalı pazar yapılıyor

Darıca Belediyesi tarafından, Cami Mahallesi’ne yaptırılacak olan yeni kapalı pazar yeri projesinin temel atma töreni; 12 Ağustos Pazar günü yapılacak.

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Saat 15.00’teki törenle temeli atılacak olan projenin yıl sonuna kadar tamamlayarak hizmete açılması bekleniyor. Çok amaçlı olarak tasarlanacak projenin altyapı çalışmaları sürüyor.

İKİ GÜN PAZAR KURULACAK

Üst katı tamamen kapalı olarak hizmet verecek olan binanın alt katına ise 360 araç kapasiteli otopark yapılacak. Mimarisiyle göz kamaştıran kapalı semt pazarının kurulmasıyla birlikte pazartesi ve perşembe günleri kurulan pazar yerlerinin buraya taşınması planlanıyor.

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