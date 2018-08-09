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Flormar’dan yeni ürünler

Kaliteden ödün vermeden hesaplı alışveriş yapmak isteyen makyaj tutkunları için geliştirilen “Pretty by Flormar”, trendleri yakalayan tarzı ve yenilikçi çizgisi ile makyajın yaratıcı dünyasını keşfe çıkan kadınların tüm temel beklentilerini cevaplamayı vaat ediyor.

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Kısa sürede vazgeçilmezler arasına giren Pretty by Flormar mat likit rujve gloss’lar yeni renkleri ile şimdi daha fazla seçenek sunuyor.

MAT VE YOĞUN RENKLER

Toprak tonları ve gül kurusu renk seçenekleri çoğalan “Matte Liquid Lipstick” ailesi, likit mat yapısı ve yoğun renk verme özelliği ile dudaklarda pürüzsüz görünüm yaratıyor. İceriğindeki shea ve zeytinyağı ile dudakları nemlendirirken, yumuşak dokusu ve kremsi yapısı ile kolay ve kalıcı uygulama sağlıyor.

GÖZ ALICI PARLAKLIK

Yoğun ve parlak renkleri ile dudaklarda canlı bir görünüm yaratan Stay True Lip Gloss’lar yazın sıcaklığını yansıtan yepyeni renkleri ve yapışkanlık hissi yaratmayan formülü ile gün boyu kalıcılık vaat ediyor. Özel dokusu dudaklara dolgun bir görünüm verirken, yumuşak dokusu ve nemlendirici formülü korunmasına da yardımcı oluyor.

Bugün 13:31 TSİ - Ekonomi

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