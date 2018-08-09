Türkiye Finans’tan 113,5 milyon lira kâr

Bir önceki çeyreğe kıyasla kârını yüzde 25,6 oranında artıran banka, son 10 yılın en yüksek çeyreklik dönem net kârına ulaştı. Türkiye Finans’ın 2018 yılı ilk 6 aylık dönem net kârı ise bir önceki yılın ilk altı ayına kıyasla yüzde 9,7 artarak 203 milyon 900 bin lira oldu.

295 ŞUBESİ BULUNUYOR

Toplam aktif büyüklüğü 42 milyar lira olan Türkiye Finans, ikinci çeyrekte reel ekonomiye 28 milyar 600 milyon lira değerinde finansman desteği sundu. 2017 yılsonundan bu yana yüzde 10,4 artışla 24 milyar 300 milyon lira fon toplayan bankanın özkaynakları ise ikinci çeyrek sonu itibariyle 4 milyar 100 bin liraya ulaştı. Türkiye Finans, şube ağını da büyüterek yılın ilk 6 ayında açtığı 9 yeni şube ile toplam şube sayısını 295’e çıkarırken, çalışan sayısı 3 bin 796 oldu.