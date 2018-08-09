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Bugün 13:35 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 13:36 TSİ )

ASELSAN’dan yeni sözleşme

ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında yeni sözleşme imzalandı.

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ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında toplam bedeli 900 milyon lira ve 430 milyon dolar tutarında bir Elektronik Harp Sistemi Tedarik Sözleşmesi imzalandığı belirtildi. Açıklamada, sözleşme kapsamında garanti dönemi dahil tüm teslimatların 2027 yılına kadar tamamlanacağı bildirildi.

Bugün 13:35 TSİ - Ekonomi

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