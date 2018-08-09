Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 13:36 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 13:37 TSİ )

Türkiye’ye gelen turist sayısı arttı

Türkiye'ye gelen turist sayılarına yönelik yapılan araştırma incenledi.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Ajans Press'in Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü verilerinin yanı sıra medya yansımalarından da derlediği bilgilere göre, en çok ziyaretçinin ağırlandığı ay haziran olarak belirlendi. Hazirandaki ziyaretçi sayısı 5 milyon 91 bin 469 kişiye ulaştı.

EN ÇOK TURİSTİ İSTANBUL AĞIRLADI

Raporda, Türkiyede ilk 6 ayda en çok ziyaretçiyi ağırlayan şehirleri de belli oldu ve ilk sıraya 5 milyon 981 bin 277 kişiyle İstanbul yerleşti. İstanbul'dan sonra ilk 5'te yer alan diğer şehirler ise; 4 milyon 572 bin 705 ile Antalya, bir milyon 431 bin 748 kişiyle Edirne, bir milyon 143 bin 630 kişiyle Artvin, 931 bin 490 kişiyle Muğla oldu.

Bugün 13:36 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Özel Kocaeli Hastanesi Türk İş Sendikası ile protokol imzaladı mask
Özel Kocaeli Hastanesi Türk İş Sendikası ile protokol imzaladı
Dolar, 5.43 TL'yi gördü! mask
Dolar, 5.43 TL'yi gördü!
65 yaş üstüne müjde! Maaşlar zamlanıyor... mask
65 yaş üstüne müjde! Maaşlar zamlanıyor...
Emeklinin ikramiye tarihi belli oldu! mask
Emeklinin ikramiye tarihi belli oldu!
Kavanya Koru’da yaz fırsatı “60 ay, 0 faiz” mask
Kavanya Koru’da yaz fırsatı “60 ay, 0 faiz”
Tavuk Dünyası’ndan İzmit’te yeni şube mask
Tavuk Dünyası’ndan İzmit’te yeni şube
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Ölüm Rampasında 5 kişi öldü, 43 kişi yaralandı! mask
Ölüm Rampasında 5 kişi öldü, 43 kişi yaralandı!
29 yaşındaki Yavuz ölü olarak bulundu mask
29 yaşındaki Yavuz ölü olarak bulundu
Sevindik’e Kara damgası! mask
Sevindik’e Kara damgası!
Nevzat Doğan'dan sivrisinek açıklaması! mask
Nevzat Doğan'dan sivrisinek açıklaması!
Ölüm rampasında ev eşyası yüklü kamyon devrildi: 3 yaralı mask
Ölüm rampasında ev eşyası yüklü kamyon devrildi: 3 yaralı
Genç kadın, toprağa verildi mask
Genç kadın, toprağa verildi

GALERİ

Vatandaşlara cinsel organını gösteren kargo kuryesi adliyeye sevk edildi mask
Vatandaşlara cinsel organını gösteren kargo kuryesi adliyeye sevk edildi
İşçilerin sahiplendiği köpek, işçileri yangından kurtardı! mask
İşçilerin sahiplendiği köpek, işçileri yangından kurtardı!
Fabrikada yangın! mask
Fabrikada yangın!
Paralarını alamayan hastane işçileri grevde mask
Paralarını alamayan hastane işçileri grevde
Kocaeli'de "Asya Kaplan Sivrisineği" alarmı! mask
Kocaeli'de "Asya Kaplan Sivrisineği" alarmı!
Kocaeli'de şafak operasyonu: 15 gözaltı! mask
Kocaeli'de şafak operasyonu: 15 gözaltı!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL