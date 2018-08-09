Bakan Kurum konu hakkındaki açıklamasında, “İmar Barışı'na 3 milyon 780 bin vatandaşımız müracaat etmiş, bunun karşılığında ise toplamda 1 milyar 350 milyon lira para ödenmiştir” dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da daha önce Twitter hesabından, “Vatandaşlara yapılarının imar ve ruhsat sorununu çözen imar barışından yararlanmalarını tavsiye ediyorum” demişti.
Bugün 13:38 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 13:40 TSİ )
İmar Barışı ile ilgili son rakamlar açıklandı!
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, imar barışı ile ilgili olarak yapılan başvuru saşısını ve ödenen toplam meblağı yazılı bir açıklama ile kamuoyuna duyurdu.
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Bugün 13:38 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz