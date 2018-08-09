İmar Barışı ile ilgili son rakamlar açıklandı!

Bakan Kurum konu hakkındaki açıklamasında, “İmar Barışı'na 3 milyon 780 bin vatandaşımız müracaat etmiş, bunun karşılığında ise toplamda 1 milyar 350 milyon lira para ödenmiştir” dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da daha önce Twitter hesabından, “Vatandaşlara yapılarının imar ve ruhsat sorununu çözen imar barışından yararlanmalarını tavsiye ediyorum” demişti.