Şirketin KAP'a gönderdiği ikinci çeyrek finansal tablolara göre toplam hasılatı yüzde 48 artışla 13.84 milyar lira oldu. KAP'a gönderilen açıklamalarda ayrıca, 2018'de toplam 75 milyon yolcu ve yüzde 81 doluluk oranı ile yaklaşık 12.5 milyar dolar satış geliri hedeflendiği ifade edildi.
Bugün 13:39 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 13:40 TSİ )
THY'nin kârı 441 milyon TL
Türk Hava Yolları THYAO.IS yılın ikinci çeyreğinde, geçen yıl aynı dönemdeki zararın ardından kâra geçerken, 441 milyon TL net kâr açıkladı.
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Bugün 13:39 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz