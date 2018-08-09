THY'nin kârı 441 milyon TL

Şirketin KAP'a gönderdiği ikinci çeyrek finansal tablolara göre toplam hasılatı yüzde 48 artışla 13.84 milyar lira oldu. KAP'a gönderilen açıklamalarda ayrıca, 2018'de toplam 75 milyon yolcu ve yüzde 81 doluluk oranı ile yaklaşık 12.5 milyar dolar satış geliri hedeflendiği ifade edildi.