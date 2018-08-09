İzmit'te 5 araç birbirine girdi!

Kaza, saat 11.00’da Sanayi Mahallesi D-130 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sanayi Mahallesi D-130 Karayolu Caddesi kenarından yola çıkacak bir TIR için, D-130 yolu Gölcük istikametinde duran bir otomobile arkadan gelen başka bir otomobil çarptı. Kaza sonrası duramayan 2 otomobil ve bir kamyonetin de karıştığı trafik kazasında 5 araçta maddi hasar meydana geldi. Şans eseri yaralananın olmadığı kazada polis ekiplerince araçlar yol kenarına alınarak kaza hakkında inceleme başlatıldı.