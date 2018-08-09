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Efil, Başiskeleli muhtarlarla buluştu

Büyükşehir Belediyesi, mahallelerin yapılan ve yapılması planlanan, ihtiyaç ve talepleri Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı tarafından düzenlenen istişare toplantılarında değerlendiriliyor.

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İstişare toplantıları kapsamında, Başiskeleli mahalle muhtarlarıyla bir araya gelindi. Toplantıya, Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Lütfi Efil ve daire yöneticileri katıldı.

“MAHALLE TEMSİLCİLERİMİZSİNİZ”

Büyükşehir hizmetlerinin yerine getirilmesinde önemli rol alan muhtarlarla gerçekleştirilen toplantıda daire başkanı Lütfi Efil, hizmetlerin aktarıldığı bir sunum yaptı. Efil, “Büyükşehir Belediyemizin mahallelerdeki temsilcileri sizlersiniz. Sizler mahallelerin tamamına hâkimsiniz ve bizim görmediklerimizi bizlere aktarabilirsiniz” şeklinde konuştu.

“SİZLERİ DESTEKLİYORUZ”

Muhtarlara olan desteklerinin her zaman sürdüğünü belirten daire başkanı Efil, “Muhtarlarımıza elimizden geldiğince destek oluyoruz. Giderlerinin önemli bir kısmını kaplayan kırtasiye yardımlarını gerçekleştiriyoruz. Her muhtarımıza kırtasiye malzemeleri ve ofis araç gereçleri desteği veriyoruz” dedi.

“ÜLKENİN TEMEL TAŞISINIZ”

Muhtarlık görevinin çok önemli olduğunun altını çizen Efil, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Muhtarlık çok önemli bir görevdir. Muhtar, mahallede olan biteni en yakından bilen kişidir. Vatandaşlarımız muhtarlarımız vasıtasıyla devletin en üstüne ulaşabilirler. Sizler bu sebepten bu ülkenin en temel taşlarından bir tanesisiniz biz de size hizmet etmek için buradayız” ifadelerini kullandı.

Bugün 13:49 TSİ - Siyaset

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