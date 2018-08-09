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MHP, Gölcük’te çok iddialı

Yaptıkları açıklama ile yerel seçim öncesinde Gölcük’te çok iddialı olduklarını dile getiren MHP İl Başkan Yardımcısı Hüseyin Çakıroğlu ve ilçe başkanı Bilal Çakır, “Eylül ayından itibaren çalışmalara başlayacağız” dedi.

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24 Haziran’da yeni bir seçim ortamından çıkan Türkiye, yavaş yavaş yerel seçim ortamına girmeye başladı. Kocaeli’de bazı ilçelerde iddialı olan MHP’de Gölcük İlçe Başkanı Bilal Çakır ile il başkan yardımcılarından Hüseyin Çakıroğlu, önceki gün yerel seçim süreci ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu.

“GÖLCÜK ÇOK ÖNEMLİ”

Gerçekleşen toplantıda yerel seçimlerin Gölcük ve kentimiz açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Çakıroğlu ve Çakır, “Gölcük bizim için son derece önemli bir bölge. Mart ayında yapılacak olan yerel seçimlerde ilçemizde belediye başkanlığını alma konusunda çok iddialıyız” dedi.

EYLÜLDE BAŞLAYACAKLAR

Gölcük halkının MHP’nin ülke yararına sergilediği tavırdan duydukları memnuniyeti gözlemlediklerini ifade eden Çakıroğlu ve Çakır, “Hem çok güçlü bir belediye başkan adayı hem de son derece güçlü bir belediye meclisi yapısıyla eylül ayından itibaren verilecek olan seçim startıyla birlikte çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız” diye konuştu.

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