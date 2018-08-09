Alp: Gölcük halkı çok şanslı

AKP Gölcük İlçe Başkanı İdris Alp, düzenlediği basın toplantısı ile gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Ulusal gündemle ilgili açıklamalarda bulunan Alp, Türkiye’ye diz çöktüremeyenler şimdi ekonomik olarak diz çöktürmenin peşinde olduğunu dile getirdi. Dünyada bütün rezervlerin dolar üzerine olduğunu belirten Alp, “Çin, Rusya ile İran ile ekonomik seviyedeki gerginliğin dünyayı nasıl etkilediğini görüyoruz” dedi.

“ÖZÜR DİLEMEK YOK”

Türkiye’deki ekonomik sorunun dünyadaki etkilenmelerden kaynaklandığını belirten Alp, “Bu süreç geçecektir. Ekonomiyi sadece içerideki ekonomiyle değerlendirmek yanlış olur” dedi. Amerika’nın Rahip Brunson konusunda ülkemize yönelik sözlerini de değerlendiren Alp, “Konu bizi dizayn etme çabasıdır. Bunun karşılığını misliyle alacaklar. Türkiye, coğrafyasında sözü geçen ve büyük bir ülkedir. Amerika’dan asla özür dilemeyeceğiz” diye konuştu.

PROJELERİ AÇIKLADI

18 Ağustos’taki kurultayın ardından yerel seçim çalışmalarına başlayacaklarını dile getiren ilçe başkanı İdris Alp, “Eylül-ekim ayı itibariyle yine sahada olacağız. İlçe bazında yatırımlarımız devam ediyor. Uygun alanlarda yeni parklar yapıyoruz. Gölcük projeler bazında ilçeler arasında en üst sırada. Yalı Evleri, Erikli Tepe marka olacak. Kavşak çalışmalarımız devam ediyor. Gölcük halkı çok şanslı” dedi.

“ALT YAPI YENİLENECEK”

İlçe genelindeki alt yapı çalışmalarına yöneleceklerini dile getiren Alp, sözlerini şöyle tamamladı: “İSU’nun 40 kilometrelik çalışmaları başladı. Çalışmaların ardından şikayet edilen konular hazırlanacak. Bazı noktalarda üst yapı çalışmaları durduruldu. Alt yapı bitmeden üst yapı başlamayacak. Yeni dönemde 70 dönümlük alan Gölcük’e kazandırılacak.”