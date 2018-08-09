Halıdere halkı tam 13 senedir topraklarını kurutan, ormana ve çevreye zarar veren taşocağına karşı mücadele veriyordu. Şubat ayında Kocaeli Valiliği tarafından kapanan AS Elmaslar’ın işlettiği taş ocağı Orman ve Tarım Bakanlığı tarafından ÇED sürecine girmiş Halıdere halkı da taş ocağının kaldırılması için eylem planı yapmıştı. Valilik bugün yaptığı açıklama ile Halıdere’de bulunan taş ocağında üretimin duracağını ve ruhsatının iptal edildiğini duyurdu. Zaferlerini kutlamak isteyen Halıdereliler bu haber üzerine bu akşam saat 21.00’da Merkez sahilde davullu zurnalı kutlama yapacaklarını açıkladı.
Bugün 14:02 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 14:08 TSİ )
Halıdereliler bu akşam kutlama yapacak
Halıdere halkı 13 senedir taş ocaklarına karşı mücadele veriyordu. Son olarak ÇED sürecine giren taş ocağı için eylem yapan Halıdereliler Kocaeli Valiliği'nden gelen müjdeli haber üzerine bu akşam saat 21.00’da kutlama yapacaklarını duyurdu.
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Bugün 14:02 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz