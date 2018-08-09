Halıdereliler bu akşam kutlama yapacak

Halıdere halkı tam 13 senedir topraklarını kurutan, ormana ve çevreye zarar veren taşocağına karşı mücadele veriyordu. Şubat ayında Kocaeli Valiliği tarafından kapanan AS Elmaslar’ın işlettiği taş ocağı Orman ve Tarım Bakanlığı tarafından ÇED sürecine girmiş Halıdere halkı da taş ocağının kaldırılması için eylem planı yapmıştı. Valilik bugün yaptığı açıklama ile Halıdere’de bulunan taş ocağında üretimin duracağını ve ruhsatının iptal edildiğini duyurdu. Zaferlerini kutlamak isteyen Halıdereliler bu haber üzerine bu akşam saat 21.00’da Merkez sahilde davullu zurnalı kutlama yapacaklarını açıkladı.