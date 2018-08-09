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U12 Futbol Ligi kuraları çekildi

2018-2019 Sezonu Kocaeli U-12 Futbol Ligi kuraları, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Eğitim Salonu’ndaki tören sonrasında çekildi. Katılım yine azdı. Toplam 80 takımın mücadele edeceği 10 gruplu ligde, katılımcıların sayısı bir elin parmaklarını zar zor geçiyordu.

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10 grup üzerinden oynanacak maçlar öncesindeki kura çekimini yöneten Futbol İl Temsilcisi Mithat Ağa’nın yanı sıra, TÜFAD adına Can Demirkıran ve Futbol Saha Komiserleri Derneği adına Başkan yardımcısı İbrahim Yılmaz ile KASKF sekreterleri Aslı Kılıç ve Meltem Türkoğluda törene katıldı. Kura çekimi töreni yaklaşık 1 saat sürdü. Kura çekimine kulüpler adına imza atarak 26 kişi katıldı.

MAÇLAR 1-2 EYLÜL TARİHLERİNDE BAŞLAYACAK

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U-12 Futbol ligi maçları 1-2 Eylül tarihlerinde cumartesi ve pazar günü oynanacak maçlarla start alacak. Bu sezon katılımın yüksek olduğu, lige katılacak takımların bir an önce, Futbol İl Temsilcisi Mithat Ağa’ya hazırladıkları evraklarını eksiksiz teslim etmeleri istendi. Futbol İl Temsilcisi, Mithat Ağa, tüm kulüplere çağrıda bulunarak, kesinlikle para cezası uygulanacağını, dosyaların eksiksiz olarak en yakın zamanda teslim edilmesi gerektiğini, 2007-2008 ve 2009 doğumlu olan oyuncuların oynatılabileceği U-12 Ligi’nde kimsenin, il dıyında herhangi bir şampiyonaya gitmeyeceğini belirtti. Ağa “Maçlar şenlik havasında oynanacak. Bir kez daha söylüyorum, kesinlikle gecikmelerde ve usulsüzlüklerde para cezası uygulanacak. Lisanslar bir an önce hazırlansın. Talimatlara uyun. Maçlar çift devreli oynanacak. Maçlar bu sene Derince ve Vinsan’da oynanacak. Geçen sene uygulanan statü, aynen devam edecek. Maça çıkmayan takımlara kesinlikle ceza verilecek. Son olarak, yeni sezonda lige katılan tüm takımlarımıza başarılar diliyorum” dedi.

Bugün 14:51 TSİ - Spor

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