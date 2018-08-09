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Bugün 14:52 TSİ- Spor ( G : Bugün 14:55 TSİ )

Kartepe Kupası’nda fiyasko!

Yıllarca düzenlenen ve eski adıyla Keltepe Turnuvası olarak organize edilen turnuvanın bu yıl cılkı çıktı.

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Bayşkan İsmail Şain’in de canı sıkkın. Bir çok mkulüp sahaya çıklıyor, maçlar oynanamıyor. Güç dengesizlikleri ve turnuvadan gına getirdi. Fark yiyen takımlar mağdur. Önceki gece de Derbent sahaya çıkmadı, Arslanbey Organize kendi arasında çift kale maç yaptı. Kartepe Kulüpler Birliği’nin açıklaması bekleniyor.

KARTEPE:3-UZUNTARLA BELEDİYE:2

KARTEPE BELD.SPOR                             

1.ALP                            

2.BUĞRA (EMİRHAN)               

3.NEJAT                       

4.BURAK SOYYİĞİT                         

5.MUZAFFER (B. YILMAZ)              

6.MESUT                              

7.ÖMER                        

8.SEZGİN                             

9.FURKAN (TUĞRA)          

10.ERKAN                           

11.EMİRCAN (MELİH)

YEDEKLER                         

12.UĞUR                              

13.EMRULLAH                           

15.FEYYAZ

UZUNTARLA BELEDİYE

1.METİN                                              

10.MURAT                                                  

5.ADİL                                                 

11.OGÜN                                                     

6.KAAN                                               

8.YUSUF                                                      

7.RECEP                                                      

9.MUHAMMET                                                  

14.EMİRHAN (FEHMİ)                                      

4.ALİ DEMİRCİ (SALİH)                                   

18.HASAN (ALİ YILMAZ)

Yedekler:

15.YUNUS EMRE

HAKEMLER: Efrahim Yılmaz, Toruncan Mengünoğlu, Yusuf Öztürk

GOLLER: DK.33 Erkan- (Kartepe Bld.), DK.14 Erkan- (Uzuntarla Bld.), DK.41 Emirhan (Kartepe Bld.), DK.49, Murat (Uzuntarla Bld.), DK.65 Furkan (Kartepe Bld.)

Bugün 14:52 TSİ - Spor

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