Kartepe Kupası’nda fiyasko!

Bayşkan İsmail Şain’in de canı sıkkın. Bir çok mkulüp sahaya çıklıyor, maçlar oynanamıyor. Güç dengesizlikleri ve turnuvadan gına getirdi. Fark yiyen takımlar mağdur. Önceki gece de Derbent sahaya çıkmadı, Arslanbey Organize kendi arasında çift kale maç yaptı. Kartepe Kulüpler Birliği’nin açıklaması bekleniyor.
KARTEPE:3-UZUNTARLA BELEDİYE:2
KARTEPE BELD.SPOR
1.ALP
2.BUĞRA (EMİRHAN)
3.NEJAT
4.BURAK SOYYİĞİT
5.MUZAFFER (B. YILMAZ)
6.MESUT
7.ÖMER
8.SEZGİN
9.FURKAN (TUĞRA)
10.ERKAN
11.EMİRCAN (MELİH)
YEDEKLER
12.UĞUR
13.EMRULLAH
15.FEYYAZ
UZUNTARLA BELEDİYE
1.METİN
10.MURAT
5.ADİL
11.OGÜN
6.KAAN
8.YUSUF
7.RECEP
9.MUHAMMET
14.EMİRHAN (FEHMİ)
4.ALİ DEMİRCİ (SALİH)
18.HASAN (ALİ YILMAZ)
Yedekler:
15.YUNUS EMRE
HAKEMLER: Efrahim Yılmaz, Toruncan Mengünoğlu, Yusuf Öztürk
GOLLER: DK.33 Erkan- (Kartepe Bld.), DK.14 Erkan- (Uzuntarla Bld.), DK.41 Emirhan (Kartepe Bld.), DK.49, Murat (Uzuntarla Bld.), DK.65 Furkan (Kartepe Bld.)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz