Kartepe Kupası’nda fiyasko!

Bayşkan İsmail Şain’in de canı sıkkın. Bir çok mkulüp sahaya çıklıyor, maçlar oynanamıyor. Güç dengesizlikleri ve turnuvadan gına getirdi. Fark yiyen takımlar mağdur. Önceki gece de Derbent sahaya çıkmadı, Arslanbey Organize kendi arasında çift kale maç yaptı. Kartepe Kulüpler Birliği’nin açıklaması bekleniyor.

KARTEPE:3-UZUNTARLA BELEDİYE:2

KARTEPE BELD.SPOR

1.ALP

2.BUĞRA (EMİRHAN)

3.NEJAT

4.BURAK SOYYİĞİT

5.MUZAFFER (B. YILMAZ)

6.MESUT

7.ÖMER

8.SEZGİN

9.FURKAN (TUĞRA)

10.ERKAN

11.EMİRCAN (MELİH)

YEDEKLER

12.UĞUR

13.EMRULLAH

15.FEYYAZ

UZUNTARLA BELEDİYE

1.METİN

10.MURAT

5.ADİL

11.OGÜN

6.KAAN

8.YUSUF

7.RECEP

9.MUHAMMET

14.EMİRHAN (FEHMİ)

4.ALİ DEMİRCİ (SALİH)

18.HASAN (ALİ YILMAZ)

Yedekler:

15.YUNUS EMRE

HAKEMLER: Efrahim Yılmaz, Toruncan Mengünoğlu, Yusuf Öztürk

GOLLER: DK.33 Erkan- (Kartepe Bld.), DK.14 Erkan- (Uzuntarla Bld.), DK.41 Emirhan (Kartepe Bld.), DK.49, Murat (Uzuntarla Bld.), DK.65 Furkan (Kartepe Bld.)