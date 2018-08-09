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İmza veren ilçe başkanları istifa edecek mi?

Olağanüstü kurultay için imza veren CHP Kandıra İlçe Örgütü, 24 Haziran seçimlerinin ardından Kocaeli ve Kandıra genelinde başarısız oldukları ve yenilik olmadığı gerekçesiyle istifa etmişti. İmza veren diğer ilçe başkanları ise kesin bir dille istifa etmeyeceklerini söyledi.

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CHP Kandıra İlçe Örgütü, 24 Haziran seçimlerinin ardından Kocaeli ve Kandıra genelinde başarısız oldukları gerekçesiyle dün gece yönetim kurulu toplantısı kararıyla istifa etmişti. Öte yandan Kandıra İlçe Başkanı Gülay Eyisabuncular, olağanüstü kurultay için değişim talebinde bulunarak imza vermişti. Kandıra’nın istifasının ardından CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, kimsenin istifa etmesine gerek yok imza verende vermeyen de bizim ilçe başkanımızdır şeklinde açıklamada bulunmuştu.

DOMİNO ETKİSİ YARATACAK MI?

Gülay Eyisabuncular ile birlikte Muharrem İnce için imza verenler arasında Başiskele İlçe Başkanı İrfan Keskin, Darıca İlçe Başkanı Yakup Törk, Gebze İlçe Başkanı Musa Yılmaz, Karamürsel İlçe Başkanı Ali Kara ve Gölcük Kadın Kolları Başkanı Türkan Çimen de yer alıyordu. Kandıra’nın istifasının diğer ilçelerde de domino etkisi yaratıp yaratmayacağı merak edilirken, imza veren diğer ilçe başkanlarına Kandıra’nın ardından istifa edip etmeyeceklerini sorduk. Konu ile ilgili Başiskele İlçe Başkanı İrfan Keskin, açıklama yapmak istemediğini belirtirken Karamürsel İlçe Başkanı Ali Kara’nın ise telefonuna ulaşılamadı.

PARTİYİ ASLA TERK ETMEYİZ

Darıca İlçe Başkanı Yakup Törk, “Biz bu partinin asli unsurlarıyız. Darıca en az oy kaybeden ilçelerden birisi. Hatta oyu artan 1-2 ilçelerden biri. Çok önemli bir yol kat ettik. Yerel seçimlerde İzmit’ten daha çok Darıca’nın kazanma ihtimali var. Bu konuda iddialıyım. Hiçbir zaman partimizde değişim olmazsa yokum demedim. Genel başkan değişiklikler yapacaktır ama biz örgütümüze düşen görevi daha önceki gibi yapmaya devam edeceğiz. Partiyi asla terk etmeyiz. Biz daha güçlü bir şekilde devam ediyoruz. Darıca çalışmalarına devam edecek” dedi.

KESİNLİKLE İSTİFA ETMEYECEĞİM

Gebze İlçe Başkanı Musa Yılmaz, “Kesinlikle istifa etmeyeceğim. Örgüt olarak ve yönetim olarak görevimizin başındayız. Partimizi toparlamaya çalışıyoruz. Yönetimimizin de görevini bırakma gibi bir düşüncesi olamaz. Partimiz olarak yerel seçimlerde başarı elde edebilmek için her zamanki gibi elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

YARIN EN GÖSTERİR BİLİNMEZ

CHP Gölcük İlçe Kadın Kolları Başkanı Türkan Çimen, “Şuan beklemedeyiz. Muharrem İnce şuan kimsenin istifa etmesini istemiyorum diye bir açıklama yaptı biz de bekliyoruz. Şuan istifa etmek söz konusu değil ancak yarın ne gösterir bilemiyorum” açıklamalarında bulundu. Selin BECER

Bugün 14:58 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

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