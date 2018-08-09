Hizmet İş sıkıntılarını Eryarsoy’a anlattı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin şirketi olan Belde A.Ş’de çalışan şirketin 1200 kadrolu işçisini ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin üçüncü oturumunda sözleşme süreci sıkıntılı olmaya başlamıştı. HAK-İŞ Konfederasyonu Hizmet - İş Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy, AKP İl Başkanı Abdullah Eryarsoy’u ziyaret ederek sıkıntılarını dile getirdi.
DUYARLILIK GÖSTERDİ
Ziyaret esnasında konuşan Hizmet - İş Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy, “Abdullah Eryarsoy’a konu hakkında bilgiler verdik. Özellikle taşeronda olan arkadaşlarımızın mesai problemleri var onları dile getirdik. Başkan da sağ olsun konuya duyarlılık gösterdi. Biz de gerekli raporları hazırlayıp kendisine sunacağız. Kendisi de sıkıntılarımızı not aldı. Gerekli ilgiyi gösterdiği için teşekkür ediyoruz” dedi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz