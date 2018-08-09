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Hizmet İş sıkıntılarını Eryarsoy’a anlattı

HAK-İŞ Konfederasyonu Hizmet - İş Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy, AKP İl Başkanı Abdullah Eryarsoy’u ziyaret ederek işçilerin sıkıntılarını dile getirdi.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin şirketi olan Belde A.Ş’de çalışan şirketin 1200 kadrolu işçisini ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin üçüncü oturumunda sözleşme süreci sıkıntılı olmaya başlamıştı. HAK-İŞ Konfederasyonu Hizmet - İş Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy, AKP İl Başkanı Abdullah Eryarsoy’u ziyaret ederek sıkıntılarını dile getirdi.

DUYARLILIK GÖSTERDİ

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Ziyaret esnasında konuşan Hizmet - İş Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy, “Abdullah Eryarsoy’a konu hakkında bilgiler verdik. Özellikle taşeronda olan arkadaşlarımızın mesai problemleri var onları dile getirdik. Başkan da sağ olsun konuya duyarlılık gösterdi. Biz de gerekli raporları hazırlayıp kendisine sunacağız. Kendisi de sıkıntılarımızı not aldı. Gerekli ilgiyi gösterdiği için teşekkür ediyoruz” dedi.

Bugün 15:01 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

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