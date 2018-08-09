Gölcük’e Elaziz morali: 1-0

Temsilcimiz kamptaki 4’üncü hazırlık maçını yarın Yeni Orduspor ile oynayacak. Maç 18.00’de başlayacak

YARIN RAKİP: YENİ ORDU

2018-19 sezonun 2. Etap kamp çalışmalarını 24 kişilik futbolcu kadrosuyla 1 Ağustos’tan bu yana Afyonkarahisar’da bulunan Oruçoğlu Tesisleri’nde sürdüren takım, kampını teknik direktör Kayhan Çubuklu nezaretinde uyguluyor. TFF 3. Lig 3. Grup temsilcimiz Gölcükspor, bir yandan da hazırlık maçı oynamaya devam ediyor. Afyon kampındaki ilk hazırlık maçında, kentlisi Körfezspor’a 1-0 yenilen Gölcükspor, Muğlaspor ile oynadığı 2. hazırlık maçını da golsüz tamamlamıştı. Kırmızı-Siyahlılar, önceki akşam Afyon kampında TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Elaziz Belediyespor ile oynadı.

GOLÜ RIDVAN AYKAN ATTI

Oruçoğlu Tesisleri’nde oynanan maça Gölcükspor kalede İlyas Türengül, defansta Kadir Gezer, Erdem Güner, İbrahim Demirer, Selim Dedekoç, orta sahada Sercan Sevinç, Rıdvan Aykan, Furkan Özyapı, Ömer Faruk, forvet hattında ise Aziz Mirza ve Volkan Depe tertibiyle çıktı. Gölcükspor iyi oynadığı ilk yarının son dakikasında, ceza çizgisi üzerinden serbest atış kazandı. Topun başına gelen Rıdvan Aykan, defansın üzerinden aradığı topu ağlarla buluşturarak, takımını 1-0 önde geçirdi. Maçın 2. Yarısında başka gol olmayınca, Kırmızı-Siyahlılar 3’üncü hazırlık maçında sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrıldı. Temsilcimiz kamptaki 4’üncü hazırlık maçını yarın Yeni Orduspor ile oynayacak.