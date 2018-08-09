Kocaeli’den Kullar’a ağabey uyarısı: 4-0

Kullarspor U19 futbol takımı ile Kocaelispor U19 takımları özel maçta, Kullarspor tesislerinde karşı karşıya geldi. Her iki takım da maça temkinli başladı. Dakikalar ilerledikçe, hatalar da çoğaldı.



HOCALAR STRESLİ…

Top kaybının çok olduğu maçta, hocaların stresi de gözlerden kaçmadı. Akademi liglerinin başlamasına 25 gün kala, Kocaelispor, takımı hazır tutmaya ve noksanlarını görüp en kısa zamanda düzeltmeye çalışacak. Ali KÖKSAL

KULLARSPOR U 19: 0-KOCAELİSPOR U19: 4

STAT: Kullar

KULLARSPOR: Ali Osman ***(dk.46 Ümit*), Bahadır*** (dk. 46 Melih*) Yasir**, İlker **, Furkan**, Cihat***, Asım ***, Abdülbaki**, Ömer**, Selim**, Abdullah***

KOCAELİSPOR: Emrullah***, Ahmet Hakan***, Furkan***(dk.65*) Erol***, Yiğit, **, Sertan***, Erkan****, Yigit** (dk.46 Mervan***), Süleyman ** (dk46 Yıldıray***) Melih***, Buğra***

GOLLER: dk. 49 Erkan, dk. 85 Ahmet Hakan dk. 87 ve 90 Mervan