Vinsan Tesislerinde gerçekleştirilen sporcu sağlığı testi, alt yapı koordinatörü Ekin Tokoğlu ve U 17 takımının antrenörü Fahri Denli, U15 antrenörü Yenal Aldırmaz eşliğinde testten geçti. Ekin Tokoğlu açıklamasında “Testlerimiz bugün oyuncularımızın sezon başındaki performans verileriyle ilgiliydi. 30 metre sürat testi toplu ve topsuz ve yoyo testi, dayanıklılık testleriydi. Sonuçlardan sonra oyuncularımızın durumlarına göre farklı antrenmanlar yaptırabiliriz. Sezon ortasında bir test daha yaptırmayı düşünüyoruz. Çocukların seviyelerinin gelişip, gelişmediğine bakmak istiyoruz” dedi. Ali KÖKSAL
Bugün 15:05 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 15:06 TSİ )
Körfezspor sapasağlam
Körfezspor U19, U17 ve U15 takımları, sporcu sağlığı performans testini başarıyla geçti.
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Bugün 15:05 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz