Körfezspor sapasağlam

Vinsan Tesislerinde gerçekleştirilen sporcu sağlığı testi, alt yapı koordinatörü Ekin Tokoğlu ve U 17 takımının antrenörü Fahri Denli, U15 antrenörü Yenal Aldırmaz eşliğinde testten geçti. Ekin Tokoğlu açıklamasında “Testlerimiz bugün oyuncularımızın sezon başındaki performans verileriyle ilgiliydi. 30 metre sürat testi toplu ve topsuz ve yoyo testi, dayanıklılık testleriydi. Sonuçlardan sonra oyuncularımızın durumlarına göre farklı antrenmanlar yaptırabiliriz. Sezon ortasında bir test daha yaptırmayı düşünüyoruz. Çocukların seviyelerinin gelişip, gelişmediğine bakmak istiyoruz” dedi. Ali KÖKSAL