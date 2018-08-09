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Bugün 15:05 TSİ- Spor ( G : Bugün 15:06 TSİ )

Körfezspor sapasağlam

Körfezspor U19, U17 ve U15 takımları, sporcu sağlığı performans testini başarıyla geçti.

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Vinsan Tesislerinde gerçekleştirilen sporcu sağlığı testi,  alt yapı koordinatörü Ekin Tokoğlu ve U 17 takımının antrenörü Fahri Denli, U15 antrenörü Yenal Aldırmaz eşliğinde testten geçti. Ekin Tokoğlu açıklamasında “Testlerimiz bugün oyuncularımızın sezon başındaki performans verileriyle ilgiliydi. 30 metre sürat testi toplu ve topsuz ve yoyo testi, dayanıklılık testleriydi. Sonuçlardan sonra oyuncularımızın durumlarına göre farklı antrenmanlar yaptırabiliriz. Sezon ortasında bir test daha yaptırmayı düşünüyoruz. Çocukların seviyelerinin gelişip, gelişmediğine bakmak istiyoruz” dedi. Ali KÖKSAL

Bugün 15:05 TSİ - Spor

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