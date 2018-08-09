Erdal Çatan'ın acı günü!

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Kocaeli Kafkas Kültür Derneği Başkanı Erdal Çatan'ın annesi Behiye Çatan (87) vefat etti. Merhumenin cenazesi bugün (9 Ağustos 2018) ikindi namazını müteakip Sakarya'nın Akyazı ilçesine bağlı Altındere Köyünde toprağa verilecektir. Kocaeli Gazetesi olarak merhumeye Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.