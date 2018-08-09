Alkol içilen kıraathaneye 1475 TL ceza!

Encümenin ilk gündem maddesi olan Gündoğdu Mahallesi 180 ada, 10 nolu parseldeki akaryakıt ve LPG istasyonu tesisleri ihalesine talipli çıkmadığından dolayı 27 Ağustos Pazartesi günü pazarlık usulü ile tekrar ihaleye çıkarılmasına karar verildi.
ÇEVREYİ KİRLETEN İŞLETMELERE CEZA
Belsa Hizmet binasında gerçekleştirilen encümen toplantısında Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde çevre kirliliğine neden olduğu tespit edilen yiyecek içecek işletmelerine Kabahatler Kanuna göre 259’ar TL para cezası kesilmesine karar verilirdi.
ALKOL İÇİLEN KIRAATHANEYE 1475 TL CEZA
Encümende Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından tespit edilen dört haneye de horoz, tavuk ve büyük küçükbaş hayvan besledikleri için yine Kabahatler Kanununa göre 259’ar TL para cezası verildi. Ruhsat Denetim Müdürlüğü tarafından yapılan kontrollerde, içerisinde alkol içildiği tespit edilen bir kıraathaneye de Polis Vazife ve Salahiyet kanuna göre 1475 TL para cezası için karar verildi.
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