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Sevgilisini silah zoru ile kaçırdı polise yakalandı

İzmit Erenler Mahallesinde tartıştığı sevgilisini silah zoru ile tehdit ederek aracına bindiren ve kaçıran kişi polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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Alınan bilgiye göre İzmit Erenler Mahallesi Akçakoca Konutlarında ikamet eden sevgilisi B.Ö. ile konuşmak üzere bölgeye aracıyla gelen M.Y. (41) isimli şüpheli, sevgilisi ile aralarındaki sorunlar nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmayı gören B.Ö.’nün dayısı İ.G. de olay yerine gelince B.Ö. üzerindeki tabancayla sevgilisi B.Ö.’yü tehdit ederek zorla aracına bindirdi. Şüpheli M.Y. olayın ardından havaya ateş ederek bölgeden uzaklaşırken dayı İ.G. durumu polis ekiplerine bildirdi. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri M.Y. ve B.Ö.’nün içinde bulunduğu aracı İzmit Erenler Mahallesinde durdurdu. Araçtaki M.Y. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken şüphelinin daha önce işlediği gasp, silahlı yaralama gibi suçlardan kaydının olduğu ve 3,4 ay kadar önce denetimli serbestlikten faydalanarak cezaevinden çıktığı öğrenildi. Sorgusunda olay esnasında alkollü olduğu için yaptığı hiçbir şeyi hatırlamadığını söylediği öğrenilen M.Y., Asayiş Şube Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bugün 15:37 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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