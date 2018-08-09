Polis ekipleri taş ocağına mühür vurdu!

Kocaeli Valiliği'nden bugün yapılan açıklamaya göre, Halıdere'de As Elmaslar şirketi tarafından faaliyette olan taş ocağı için kapatma ve ruhsatlarını iptal kararının alındığı belirtildi. Müjdeli haberin Halıdere'ye ulaşmasıyla birlikte büyük bir sevinç yaşandı. Valilik kararının akabinde ise bugün 16.15'te polis ve zabıta araçları taş ocağına giderek mühür vurdu.
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Yorumlar
(6 )
Abdullah - Zafer inananlarındır!!!
Ama daha yapacak işlerimiz var, gevşemek yok...
Halıdereli - Şükürler olsun 13 senelik mücadelenin zaferii
Ali Osman - Bundan sonrası daha iyi olacak İnşallah.
Birlik, beraberlik hep sürsün İnşallah...
Ali - Bu belaya maruz kalan insanlar nerede varsa Allah onları da bir an önce kurtarsın...
Abdullah - Allah'a CC şükürler olsun.
Emeği geçenlere teşekkürler.
Ve ayrıca bu ve benzeri sorunları yaşayan insanlar varsa Rabbimiz onları da kurtarsın acilen.
Hereke - HEREKE DEKİ TAŞ OCAKALARI NE OLACAK BİZDEMİ YOL KAPATALIM EYLEM YAPALIM....
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