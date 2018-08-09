Polis ekipleri taş ocağına mühür vurdu!

Kocaeli Valiliği'nden bugün yapılan açıklamaya göre, Halıdere'de As Elmaslar şirketi tarafından faaliyette olan taş ocağı için kapatma ve ruhsatlarını iptal kararının alındığı belirtildi. Müjdeli haberin Halıdere'ye ulaşmasıyla birlikte büyük bir sevinç yaşandı. Valilik kararının akabinde ise bugün 16.15'te polis ve zabıta araçları taş ocağına giderek mühür vurdu.