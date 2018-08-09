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Polis ekipleri taş ocağına mühür vurdu!

Polis ve zabıta ekipleri, hakkında kapatma kararı çıkan Halıdere'deki taş ocağını mühürledi.

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Kocaeli Valiliği'nden bugün yapılan açıklamaya göre, Halıdere'de As Elmaslar şirketi tarafından faaliyette olan taş ocağı için kapatma ve ruhsatlarını iptal kararının alındığı belirtildi. Müjdeli haberin Halıdere'ye ulaşmasıyla birlikte büyük bir sevinç yaşandı. Valilik kararının akabinde ise bugün 16.15'te polis ve zabıta araçları taş ocağına giderek mühür vurdu.

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Bugün 16:23 TSİ - Asayiş

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Yorumlar

(6)
06

Abdullah - Zafer inananlarındır!!!

Ama daha yapacak işlerimiz var, gevşemek yok...

Yanıtla . 1Beğen 09 Ağustos 17:10
05

Halıdereli - Şükürler olsun 13 senelik mücadelenin zaferii

Yanıtla . 1Beğen 09 Ağustos 17:09
04

Ali Osman - Bundan sonrası daha iyi olacak İnşallah.

Birlik, beraberlik hep sürsün İnşallah...

Yanıtla . 1Beğen 09 Ağustos 17:09
03

Ali - Bu belaya maruz kalan insanlar nerede varsa Allah onları da bir an önce kurtarsın...

Yanıtla . 1Beğen 09 Ağustos 17:08
02

Abdullah - Allah'a CC şükürler olsun.

Emeği geçenlere teşekkürler.

Ve ayrıca bu ve benzeri sorunları yaşayan insanlar varsa Rabbimiz onları da kurtarsın acilen.

Yanıtla . 1Beğen 09 Ağustos 17:05
01

Hereke - HEREKE DEKİ TAŞ OCAKALARI NE OLACAK BİZDEMİ YOL KAPATALIM EYLEM YAPALIM....

Yanıtla . 1Beğen 09 Ağustos 16:44
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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