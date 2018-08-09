Genç kadın not yazarak intihar etti

İzmit Karabaş Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan Martı Apartmanında ikamet eden Nadire Pınar (44) evinde not yazdıktan sonra doğalgaz borusuna bağladığı kablo ile intihar etti. Alınan bilgiye göre özel bir firmada şoför olarak çalışan Okan Pınar, iş dönüşü eve geldiğinde eşini doğalgaz borusunda asılı vaziyette buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılan Nadire Pınar, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. 2 çocuk annesi olan Nadire Pınar’ın bir süredir böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü ve intihar etmeden önce “Hastalığım nedeniyle çektiğim acılara dayanamıyorum” şeklinde not yazdığı öğrenildi. Daha önce de kanser nedeniyle tedavi gördüğü öğrenilen Pınar’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.