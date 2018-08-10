Hurdaya dönen otomobilden sağ kurtuldular

Alınan bilgiye göre Suriye uyruklu Muhammed Amar idaresindeki 41 UV 371 çekici plakalı konteyner yüklü tır, Anadolu otoyolunun Bekirdere viyadüğü mevkisinde aynı yönde seyir halinde olan Ozan Çanakçı idaresindeki 34 JE 211 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazanın etkisiyle tır ile demir bariyerler arasında sıkışarak hurdaya dönen ve bir müddet sürüklenirken otomobildeki 3 kişi yaralanırken kontolden çıkan tır ise yola devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi sonucu olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ankara yönü ulaşıma kapandı

Kazada otomobil içinde sıkışan Ozan Çanakçı, eşi ve 6 aylık bebekleri diğer sürücülerin yardımıyla araçtan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçlarda güvenlik önlemleri alırken tır sürücüsünün kazanın ardından olay yerinden kaçtığı öne sürüldü. Kaza nedeniyle Anadolu otoyolunun Ankara istikameti belirli aralıklarla ulaşıma kapandı. Kazada hurdaya dönen otomobilden şans eseri hafif yaralı olarak kurtulan aile ambulansla Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik kontrollü olarak verildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.