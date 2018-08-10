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Bugün 09:18 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 10:05 TSİ )

Tarihi rekor! Dolar 6 TL'yi aştı

Dolar fiyatları, uluslararası piyasalarda 5.7466 TL seviyesini görürken, bu sabah 6.2203 TL seviyesini gördü. Euro ise 7.0508 TL seviyesinde...

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Dolar fiyatları, uluslararası piyasalarda 5.7466 TL seviyesini görürken, 6.2203 TL seviyesini gördü. Euro ise 7.0508 TL seviyesinde bulunuyor.

GÖZLER BAKAN ALBAYRAK'TA

Piyasaların gözü bugün saat 14.00’da Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıklayacağı "yeni ekonomi modeli" toplantısında olacak.

Bugün 09:18 TSİ - Ekonomi

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Yorumlar

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avukat - Hazine ve Maliye bakanı sayın Dr. Damat Berat ALBAYRAK saat 14.00 de ekonomi ile ilgili kutuyu açacak. İddia ediyorum. konuşmanının içinde en az 20 KERE İNŞALLAH kelimesini kullanacak. Bahse giren varsa yazsın.

Yanıtla . 0Beğen 10 Ağustos 11:24

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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