Tarihi rekor! Dolar 6 TL'yi aştı

avukat - Hazine ve Maliye bakanı sayın Dr. Damat Berat ALBAYRAK saat 14.00 de ekonomi ile ilgili kutuyu açacak. İddia ediyorum. konuşmanının içinde en az 20 KERE İNŞALLAH kelimesini kullanacak. Bahse giren varsa yazsın.