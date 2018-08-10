Tarihi rekor! Dolar 6 TL'yi aştı

Dolar fiyatları, uluslararası piyasalarda 5.7466 TL seviyesini görürken, 6.2203 TL seviyesini gördü. Euro ise 7.0508 TL seviyesinde bulunuyor.
GÖZLER BAKAN ALBAYRAK'TA
Piyasaların gözü bugün saat 14.00’da Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıklayacağı "yeni ekonomi modeli" toplantısında olacak.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
(1 )
avukat - Hazine ve Maliye bakanı sayın Dr. Damat Berat ALBAYRAK saat 14.00 de ekonomi ile ilgili kutuyu açacak. İddia ediyorum. konuşmanının içinde en az 20 KERE İNŞALLAH kelimesini kullanacak. Bahse giren varsa yazsın.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.