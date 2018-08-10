Edremit'in Güre Mahallesi’ne Kocaeli’den eşi ve 2 çocuğuyla beraber gelen Zülküf Karataş (69), salı akşamı 18.00 sıralarında markete gidiyorum diyerek kaldığı otelden çıktıktan sonra kendisinden 2 gündür haber alınamıyordu. Hayatından endişelenen ailesi Jandarma ve AFAD ekiplerinden yardım istedi. Dün sabahtan bu yana arama çalışması başlatıldı. Ekipler, yaşlı adamın bulunması için seferber oldu. Yaşlı adam 16.00 sıralarında kaldığı otele yaklaşık 5 km’lik mesafede mesire alanı olan dere yatağında baygın halde bulundu. Yaşlı adam sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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Tatilde kaybolan yaşlı adam sağ bulundu!
Balıkesir’in Edremit ilçesine yaklaşık 1 hafta önce tatile gelen yaşlı adam dere kenarında jandarma ve AFAD ekipleri tarafından yarı baygın halde bulundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz