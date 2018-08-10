Edremit'in Güre Mahallesi’ne Kocaeli’den eşi ve 2 çocuğuyla beraber gelen Zülküf Karataş (69), salı akşamı 18.00 sıralarında markete gidiyorum diyerek kaldığı otelden çıktıktan sonra kendisinden 2 gündür haber alınamıyordu. Hayatından endişelenen ailesi Jandarma ve AFAD ekiplerinden yardım istedi. Dün sabahtan bu yana arama çalışması başlatıldı. Ekipler, yaşlı adamın bulunması için seferber oldu. Yaşlı adam 16.00 sıralarında kaldığı otele yaklaşık 5 km’lik mesafede mesire alanı olan dere yatağında baygın halde bulundu. Yaşlı adam sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.