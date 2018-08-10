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Üzerine kızgın yağ döküldü!

Dilovası ilçesinde bir fabrikada üzerine kızgın yağ dökülen işçi ağır yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, bir fabrikada demir boru kaynatan Mustafa Konukseven (45), üzerine dökülen kimyasal kızgın yağ nedeniyle yaralandı. Ağır yaralanan Konukseven, ambulansla Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yüzünde ve vücudunun çeşitli yerinde yanıklar oluşan Konukseven, hastanenin yanık ünitesinde tedavi altına alındı.

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