Edinilen bilgiye göre, bir fabrikada demir boru kaynatan Mustafa Konukseven (45), üzerine dökülen kimyasal kızgın yağ nedeniyle yaralandı. Ağır yaralanan Konukseven, ambulansla Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yüzünde ve vücudunun çeşitli yerinde yanıklar oluşan Konukseven, hastanenin yanık ünitesinde tedavi altına alındı.
Bugün 09:37 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 09:44 TSİ )
Üzerine kızgın yağ döküldü!
Dilovası ilçesinde bir fabrikada üzerine kızgın yağ dökülen işçi ağır yaralandı.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 09:37 TSİ - Asayiş
Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz