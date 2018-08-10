Özel Kalem Müdürü Bostan Beyin Ameliyatı Oldu

1 haftadır devam eden şiddetli baş ağrısı için kullandığı ilaçlardan fayda göremeyen Başiskele Kaymakamlığı Özel Kalem Müdürü Abdurrahman Bostan’ın, Özel Kocaeli Akademi Hastanesi'ne giderek kendisine yapılan tetkikler sonucunda beyninde kanama olduğu saptandı. Beyin ve Sinir Cerrahi uzmanı Op. Dr. Fahri Eryılmaz tarafından muayene edilip tetkikleri değerlendirilen hastaya acil ameliyat kararı verildi. Dr. Eryılmaz tarafından planlanan beyin ameliyatının Özel Kocaeli Akademi Hastanesi'nde başarı ile gerçekleştirilebileceği bilgisi Başiskele Kaymakamı Atila Kantay'a ve hasta yakınlarına iletildi.

TEŞEKKÜR İHMAL EDİLMEDİ

Başarı ile gerçekleştirilen ameliyatın ardından hasta takip edilmek üzere servise alındı. Ameliyat sonrası bütün bulguları normal seyreden Bostan, sağlıklı bir şekilde taburcu edildi. Hasta ve yakınları bu zorlu süreçte gösterilen ilgi ve alakadan, yapılan ameliyat ve tedavilerden duydukları memnuniyeti belirterek teşekkürlerini iletti.