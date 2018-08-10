İzmit’in eski eczacılarından, Sevinç Eczanesi’nin sahibi Sevinç Öztürk (89), yaşlılığa bağlı rahatsızlıklarından dolayı vefat etti. Kentte geniş bir kesim tarafından tanınan, evli ve 2 çocuk annesi Öztürk'ün cenazesi bugün (Cuma) ikindi vaktine müteakip İzmit Fevziye Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Kocaeli Gazetesi olarak merhumeye Allah'tan rahmet sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.
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Sevinç Eczanesi'nin sahibi vefat etti
İzmit’in eski eczacılarından, Sevinç Eczanesi’nin sahibi Sevinç Öztürk (89), yaşlılığa bağlı rahatsızlıklarından dolayı vefat etti.
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Bugün 10:08 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz