Sevinç Eczanesi'nin sahibi vefat etti

İzmit’in eski eczacılarından, Sevinç Eczanesi’nin sahibi Sevinç Öztürk (89), yaşlılığa bağlı rahatsızlıklarından dolayı vefat etti. Kentte geniş bir kesim tarafından tanınan, evli ve 2 çocuk annesi Öztürk'ün cenazesi bugün (Cuma) ikindi vaktine müteakip İzmit Fevziye Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Kocaeli Gazetesi olarak merhumeye Allah'tan rahmet sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.