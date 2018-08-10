28 yaşında kalbine yenildi

CHP Darıca İlçe Örgütü üyelerinden 28 yaşındaki Mustafa Sonver, geçirdği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti. Acı haberi CHP İlçe Başkanı Yakup Törk sosyal medya hesabından bu sözlerle paylaştı: “Partimize hem de 24 Haziran’dan sonra mücadelede ben de olacağım diyerek gelip üye olan 1990 doğumlu Mustafa Sonver kardeşimizi kaybettik. Derin üzüntü içindeyiz. Kalp krizi geçirerek aramızdan ayrılan Mustafa kardeşimize, çok sevdiği CHP ailesi adına; Allah’tan rahmet kederli ailesine başsağlığı diliyorum. Mekanın cennet olsun güler yüzlü kardeşim.” İbrahim ve Şenay Sonver’in oğulları Mustafa Sonver’in cenazesi dün Yerli Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.