CHP Darıca İlçe Örgütü üyelerinden 28 yaşındaki Mustafa Sonver, geçirdği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti. Acı haberi CHP İlçe Başkanı Yakup Törk sosyal medya hesabından bu sözlerle paylaştı: “Partimize hem de 24 Haziran’dan sonra mücadelede ben de olacağım diyerek gelip üye olan 1990 doğumlu Mustafa Sonver kardeşimizi kaybettik. Derin üzüntü içindeyiz. Kalp krizi geçirerek aramızdan ayrılan Mustafa kardeşimize, çok sevdiği CHP ailesi adına; Allah’tan rahmet kederli ailesine başsağlığı diliyorum. Mekanın cennet olsun güler yüzlü kardeşim.” İbrahim ve Şenay Sonver’in oğulları Mustafa Sonver’in cenazesi dün Yerli Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.
Bugün 10:13 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 10:18 TSİ )
28 yaşında kalbine yenildi
CHP Darıca İlçe Örgütü üyelerinden 28 yaşındaki Mustafa Sonver, geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti.
Haber albümü için resme tıklayın
Bugün 10:13 TSİ - Asayiş
Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz