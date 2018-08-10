Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 10:13 TSİ- Asayiş ( G : Bugün 10:18 TSİ )

28 yaşında kalbine yenildi

CHP Darıca İlçe Örgütü üyelerinden 28 yaşındaki Mustafa Sonver, geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti.

mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

CHP Darıca İlçe Örgütü üyelerinden 28 yaşındaki Mustafa Sonver, geçirdği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti. Acı haberi CHP İlçe Başkanı Yakup Törk sosyal medya hesabından bu sözlerle paylaştı: “Partimize hem de 24 Haziran’dan sonra mücadelede ben de olacağım diyerek gelip üye olan 1990 doğumlu Mustafa Sonver kardeşimizi kaybettik. Derin üzüntü içindeyiz. Kalp krizi geçirerek aramızdan ayrılan Mustafa kardeşimize, çok sevdiği CHP ailesi adına; Allah’tan rahmet kederli ailesine başsağlığı diliyorum. Mekanın cennet olsun güler yüzlü kardeşim.” İbrahim ve Şenay Sonver’in oğulları Mustafa Sonver’in cenazesi dün Yerli Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

1-1533885460.jpg?

Bugün 10:13 TSİ - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Genç kadın not yazarak intihar etti mask
Genç kadın not yazarak intihar etti
Nimet öğretmenin ölümü yasa boğdu mask
Nimet öğretmenin ölümü yasa boğdu
Ölüm rampasında ev eşyası yüklü kamyon devrildi: 3 yaralı mask
Ölüm rampasında ev eşyası yüklü kamyon devrildi: 3 yaralı
İzmit'te genç kızı taciz eden şahsa meydan dayağı! mask
İzmit'te genç kızı taciz eden şahsa meydan dayağı!
Sevgilisini silah zoru ile kaçırdı polise yakalandı mask
Sevgilisini silah zoru ile kaçırdı polise yakalandı
Kartepe'de feci iş kazası! 1 ÖLÜ... mask
Kartepe'de feci iş kazası! 1 ÖLÜ...
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Ölüm Rampasında 5 kişi öldü, 43 kişi yaralandı! mask
Ölüm Rampasında 5 kişi öldü, 43 kişi yaralandı!
Nevzat Doğan'dan sivrisinek açıklaması! mask
Nevzat Doğan'dan sivrisinek açıklaması!
Ölüm rampasında ev eşyası yüklü kamyon devrildi: 3 yaralı mask
Ölüm rampasında ev eşyası yüklü kamyon devrildi: 3 yaralı
Kandıra'dan bir boğulma haberi daha... mask
Kandıra'dan bir boğulma haberi daha...
Kartepe'de feci iş kazası! 1 ÖLÜ... mask
Kartepe'de feci iş kazası! 1 ÖLÜ...
İzmit'te genç kızı taciz eden şahsa meydan dayağı! mask
İzmit'te genç kızı taciz eden şahsa meydan dayağı!

GALERİ

Halıdere’de 9 Ağustos bayram ilan edildi mask
Halıdere’de 9 Ağustos bayram ilan edildi
Vatandaşlara cinsel organını gösteren kargo kuryesi adliyeye sevk edildi mask
Vatandaşlara cinsel organını gösteren kargo kuryesi adliyeye sevk edildi
İşçilerin sahiplendiği köpek, işçileri yangından kurtardı! mask
İşçilerin sahiplendiği köpek, işçileri yangından kurtardı!
Fabrikada yangın! mask
Fabrikada yangın!
Paralarını alamayan hastane işçileri grevde mask
Paralarını alamayan hastane işçileri grevde
Kocaeli'de "Asya Kaplan Sivrisineği" alarmı! mask
Kocaeli'de "Asya Kaplan Sivrisineği" alarmı!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL