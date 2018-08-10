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Bu Köprü ile yol 14 kilometre kısalacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Karamürsel Semetler köyünde yapılacak olan köprü için ihale gerçekleştirdi.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Karamürsel Semetler köyünde yapılacak olan köprü için ihale gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi ihale salonunda yapılan ihaleye 10 firman katıldı. İhalede en düşük teklifi 3 milyon 38 bin TL ile SYA Altyapı İnşaat verirken, en yüksek teklifi 4 milyon 914 bin TL ile Peker İnşaat + Hür İş İnşaat ortaklığı verdi. Çalışma tamamlandığında Karamürsel’e gidiş gelişte yaklaşık 14 kilometrelik yol kısalacak.

14 KİLOMETRE YOL KISALACAK

Büyükşehir Belediyesi köylerde yaşayan vatandaşların ulaşımlarını rahatlatacak çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Bu kapsamda Karamürsel Semetler Köyü’nün ilçe merkezine gidip gelirken yaşadığı sıkıntıları çözmek için ihaleye çıktı. Karamürsel’e gidiş gelişte yaklaşık 14 kilometrelik mesafenin azalacağı köprü ihalesi ile ulaşım daha da rahatlayacak.

300 TON ÇELİK BİN 200 TON ASFALT KULLANILACAK

Semetler köyüne yapılacak olan yeni köprüde 858 metre kazık kullanılacak. Köprü 60 metre uzunluğa, 10 metre genişliğe sahip olacak. Proje kapsamında 300 ton çelik, bin metreküp beton ve bin 200 ton asfalt kullanılacak. Köprü yapımının yanı sıra proje çerçevesinde 350 metre bağlantı yolu yapılacak.

FİRMA ve TEKLİFİ

ATLASBK İNŞ. 3.176.093,00 TL

BİRDEMSAN YAPI İNŞ. 3.229.049,00 TL

UFUK ÇINAR – TASARIM İNŞ 3.469.810,00 TL

PEKER İNŞ + HÜR İŞ İNŞ 4.914.350,00 TL

MEHMET OĞUZHAN AVŞARLI 3.239.565,00 TL

SYA ALTYAPI İNŞ 3.038.460,00 TL

KİNSAN İNŞ + AY TAŞ İNŞ 3.664.310,00 TL

AKOVA ALTYAPI İNŞ 3.553.450,00 TL

BİMAR İNŞ. 3.247.695,00 TL

İLYAS YILDIZ 3.255.076,00 TL

Bugün 10:22 TSİ - Ekonomi

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