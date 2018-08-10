SEKA Kağıt fabrikasının eski Baş Müfettişi Mehmet Fuat Alptekin (86) hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi bugün (Cuma) öğle namazına müteakip İstanbul Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nden son yolculuğuna uğurlanacak. Kocaeli Gazetesi olarak merhuma Allah'tan rahmet sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.
Bugün 10:25 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 10:28 TSİ )
Mehmet Fuat Alptekin vefat etti
Emekli müfettiş Mehmet Fuat Alptekin 86 yaşında hayatını kaybetti.
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Bugün 10:25 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz