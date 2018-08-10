Bugün 10:40 TSİ - Ekonomi

Altın bir günde fırladı!

Serbes piyasada gerek dolar kuru gerek altın piyasası Perşembe günü hızlı yükselişe geçti. Dolar tarihi bir zirve daha görerek 6.40 TL'nin üzerine çıktı. Gram altın ise dün 211.39 TL'den işlem görürken bugün ise 229.24 TL'den işlem görüyor.