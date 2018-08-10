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Bugün 10:40 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 13:46 TSİ )

Altın bir günde fırladı!

Serbes piyasada gerek dolar kuru gerek altın piyasası Perşembe günü hızlı yükselişe geçti. Dolar tarihi bir zirve daha görerek 6.40 TL'nin üzerine çıktı. Gram altın ise dün 211.39 TL'den işlem görürken bugün ise 229.24 TL'den işlem görüyor.

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Serbes piyasada gerek dolar kuru gerek altın piyasası Perşembe günü hızlı yükselişe geçti. Dolar tarihi bir zirve daha görerek 6.40 TL'nin üzerine çıktı. Gram altın ise dün 211.39 TL'den işlem görürken bugün ise 229.24 tl'den işlem görüyor. 

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış 227.18 liradan işlem görürken, gram altın satış 229.24 Türk Lirası. (9 Ağustos'ta gram altın 211.39 liradan işlem görüyordu)

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış 371.26 liradan işlem görürken, çeyrek altın satış 378.86 Türk Lirası. (9 Ağustos'ta çeyrek altın 349.19 liradan işlem görüyordu)

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını fiyatı, alış 1527.12 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını satış 1542.78 Türk Lirası. (9 Ağustos'ta Cumhuryet altını 1423.07 liradan işlem görüyordu)

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış 1499.67 liradan işlem görürken, tam altın satış 1514.85 Lirası.

Bugün 10:40 TSİ - Ekonomi

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