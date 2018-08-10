Kurtdere’de pehlivanlar bugün çayırda ama…

Karesi'de 10-11-12 Ağustos tarihlerinde düzenlenen, 80'i başpehlivan olmak üzere 1500 civarında güreşçinin ve binlerce davetlinin katılması beklenen Kurtdereli Güreşleri'nin tanıtım toplantısı; Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Güreş Federasyonu As Başkanı Mehmet Ayhan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu ve basın mensuplarının katılımıyla Kurtdere'nin dualı çayırında gerçekleştirildi. Toplantının ardından protokol üyeleri ve davetliler Kurtdere güreş alanını ziyaret etti. Pehlivanlar; davul, zurna eşliğinde temsili olarak güreş müsabakası yaptı.

YİĞİTLİKLE ÖZDEŞLEŞTİ

Toplantının açılış konuşmasını yapan Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Kurtdere güreşlerinin ilk defa 1959 yılında yapıldığını belgelediklerini söyledi. Güreşlerin UNESCO Dünya Mirası listesine alınması için başvuruda bulunduklarını belirten Başkan Yılmaz, "Yağlı güreş bizim sadece spor olarak algıladığımız bir şey değil, milletimizin ta kendisi. Geleneklerimizin, göreneklerimizin hepsinin olduğu ve Türk’e ait gerçek spor diyebileceğimiz kadar eski ve bizimle özdeşleşmiş, yiğitlikle özdeşleşmiş bir ata sporu" dedi.

"4 YILLIK YAĞLI GÜREŞ SERÜVENİ"…

Ata sporu yağlı güreşi yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için 4 yıldır büyük bir çaba gösterdiklerini vurgulayan Başkan Yücel Yılmaz, "Çalıştaylar, kurultaylar düzenledik, güreşin tüm paydaşları ile bir araya geldik. Balıkesir'i güreşin merkezi haline nasıl getiririz, bu kültürel mirasımızı gelecek nesillere nasıl aktarabiliriz bunları tartıştık. Bunun sonucunda da Balıkesir merkezli Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği'ni kurduk. Balıkesir şuan güreşin merkezi, Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği’nin merkezi" açıklamasında bulundu.

BALIKESİR,"YİĞİTLERİN ŞEHRİ"…

Cihan Pehlivanı Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın başarıları nedeniyle Sultan II. Abdülhamit ve Sultan Mehmet Reşad tarafından madalya ile ödüllendirildiğini ifade eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, "Kuvayi Milliye şehrinde, yiğitlerin bulunduğu bir şehirdeyiz. Turizm, tarih ve gelenekler şehrinde bu sene de 59’uncusu düzenlenecek Kurtdereli Mehmet Pehlivan Güreşlerinde yer alacak tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.

"YAĞLI GÜREŞİMİZ MARKA"…

Büyükşehir Belediye Başkanı ve Yağlı Güreş Düzenleyen Belediyeler Birliği Başkanı Zekai Kafaoğlu ise Balıkesir’in başpehlivanlar yetiştiren bir il olduğunu belirtti. Kurtdere Yağlı Güreşleri'nin bir marka haline geldiğini vurgulayan Başkan Kafaoğlu, yağlı güreş müsabakalarının yapılacağı kapalı güreş salonu ile yağlı güreş müzesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Yağlı güreşin Türk kültürünün en önemli öğelerinden biri olduğunu kaydeden Kafaoğlu, "Kurtdereli Mehmet Pehlivan şehrimizin yetiştirdiği en büyük değerlerden biridir" dedi.

"BALIKESİR, GÜREŞİN MERKEZİ"…

Balıkesir'in Türkiye’de Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği’nin merkezi olduğunu söyleyen Başkan Kafaoğlu, "Birlik, geçtiğimiz yıl Haziran ayında kuruldu, aktif olarak çalışıyoruz. Üye sayımız 50’yi geçti. Türkiye’de 113 belediye var yağlı güreşi düzenleyen. Hakikatten bu ata sporu belediyelerin imkanlarıyla devam ediyor. Eğer belediyelerin, yerel yönetimlerin imkanları olmasa, onlar bu işe sahip çıkmasa ata sporumuz unutulma noktasına gelebilirdi. Bu spora sahip çıkan bütün belediye başkanlarımızı da kutluyorum" açıklamasında bulundu.

GÖSTERİ GÜREŞİ

Toplantının ardından protokol üyeleri ve davetliler Kurtdere güreş alanını ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesispor adına güreşecek olan sporcular davul, zurna eşliğinde temsili olarak güreş müsabakası yaptı.

KURTDERELİ GÜREŞLERİ PROGRAMI

(10 Ağustos Cuma) saat 08.00'da minik 1, minik 2, teşvik 1, teşvik 2, tozkoparan, ayak, deste 1, deste 2, deste 3 ve orta boyların boy ayrımıyla başlayan Kurtdereli Güreşleri; 12.30'da Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın anıt mezarını ziyaret ile devam etti.. 14.30'da resmi açılışı yapılan güreşler; 15.30'da Kurtdere Mahallesi'nde, 18.30'da ise Karesi Belediyesi önündeki Kurtdereli Mehmet Pehlivan fotoğraf sergisi, 19.30'da kortej yürüyüşü ve 20.30'daki gala yemeği ile sona erdi (Bugün). 11 Ağustos Cumartesi günü yağlı güreş müsabakalarının yapılacağı Kurtdereli Güreşleri; Pazar günü ise 11.30'da başpehlivanların kura çekimi, 16.00'da bayrak geçit töreni, 17.00'de Başpehlivanlık final güreşi ve 18.00'deki ödül töreni ile sona erecek.