Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 10:55 TSİ- Spor ( G : Bugün 12:04 TSİ )

Kurtdere’de pehlivanlar bugün çayırda ama…

Güreş Federasyonu ile azledilen Merkez Hakem Kurulu ve ceza verilen hakemler arasında geçen konuşmaların sertleşmesi, “sanal basındaki” restleşmeler yağlı güreş severlerin güreşlerden daha çok ilgisini çekiyor.

mask
mask
mask
+4
Haber albümü için resme tıklayın

Karesi'de 10-11-12 Ağustos tarihlerinde düzenlenen, 80'i başpehlivan olmak üzere 1500 civarında güreşçinin ve binlerce davetlinin katılması beklenen Kurtdereli Güreşleri'nin tanıtım toplantısı; Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Güreş Federasyonu As Başkanı Mehmet Ayhan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu ve basın mensuplarının katılımıyla Kurtdere'nin dualı çayırında gerçekleştirildi. Toplantının ardından protokol üyeleri ve davetliler Kurtdere güreş alanını ziyaret etti. Pehlivanlar; davul, zurna eşliğinde temsili olarak güreş müsabakası yaptı.

YİĞİTLİKLE ÖZDEŞLEŞTİ

Toplantının açılış konuşmasını yapan Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Kurtdere güreşlerinin ilk defa 1959 yılında yapıldığını belgelediklerini söyledi. Güreşlerin UNESCO Dünya Mirası listesine alınması için başvuruda bulunduklarını belirten Başkan Yılmaz, "Yağlı güreş bizim sadece spor olarak algıladığımız bir şey değil, milletimizin ta kendisi. Geleneklerimizin, göreneklerimizin hepsinin olduğu ve Türk’e ait gerçek spor diyebileceğimiz kadar eski ve bizimle özdeşleşmiş, yiğitlikle özdeşleşmiş bir ata sporu" dedi.

"4 YILLIK YAĞLI GÜREŞ SERÜVENİ"…

Ata sporu yağlı güreşi yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için 4 yıldır büyük bir çaba gösterdiklerini vurgulayan Başkan Yücel Yılmaz, "Çalıştaylar, kurultaylar düzenledik, güreşin tüm paydaşları ile bir araya geldik. Balıkesir'i güreşin merkezi haline nasıl getiririz, bu kültürel mirasımızı gelecek nesillere nasıl aktarabiliriz bunları tartıştık. Bunun sonucunda da Balıkesir merkezli Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği'ni kurduk. Balıkesir şuan güreşin merkezi, Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği’nin merkezi" açıklamasında bulundu.

BALIKESİR,"YİĞİTLERİN ŞEHRİ"…

Cihan Pehlivanı Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın başarıları nedeniyle Sultan II. Abdülhamit ve Sultan Mehmet Reşad tarafından madalya ile ödüllendirildiğini ifade eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, "Kuvayi Milliye şehrinde, yiğitlerin bulunduğu bir şehirdeyiz. Turizm, tarih ve gelenekler şehrinde bu sene de 59’uncusu düzenlenecek Kurtdereli Mehmet Pehlivan Güreşlerinde yer alacak tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.

"YAĞLI GÜREŞİMİZ MARKA"…

Büyükşehir Belediye Başkanı ve Yağlı Güreş Düzenleyen Belediyeler Birliği Başkanı Zekai Kafaoğlu ise Balıkesir’in başpehlivanlar yetiştiren bir il olduğunu belirtti. Kurtdere Yağlı Güreşleri'nin bir marka haline geldiğini vurgulayan Başkan Kafaoğlu, yağlı güreş müsabakalarının yapılacağı kapalı güreş salonu ile yağlı güreş müzesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Yağlı güreşin Türk kültürünün en önemli öğelerinden biri olduğunu kaydeden Kafaoğlu, "Kurtdereli Mehmet Pehlivan şehrimizin yetiştirdiği en büyük değerlerden biridir" dedi.

"BALIKESİR, GÜREŞİN MERKEZİ"…

Balıkesir'in Türkiye’de Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği’nin merkezi olduğunu söyleyen Başkan Kafaoğlu, "Birlik, geçtiğimiz yıl Haziran ayında kuruldu, aktif olarak çalışıyoruz. Üye sayımız 50’yi geçti. Türkiye’de 113 belediye var yağlı güreşi düzenleyen. Hakikatten bu ata sporu belediyelerin imkanlarıyla devam ediyor. Eğer belediyelerin, yerel yönetimlerin imkanları olmasa, onlar bu işe sahip çıkmasa ata sporumuz unutulma noktasına gelebilirdi. Bu spora sahip çıkan bütün belediye başkanlarımızı da kutluyorum" açıklamasında bulundu.

GÖSTERİ GÜREŞİ

Toplantının ardından protokol üyeleri ve davetliler Kurtdere güreş alanını ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesispor adına güreşecek olan sporcular davul, zurna eşliğinde temsili olarak güreş müsabakası yaptı.

KURTDERELİ GÜREŞLERİ PROGRAMI

 (10 Ağustos Cuma) saat 08.00'da minik 1, minik 2, teşvik 1, teşvik 2, tozkoparan, ayak, deste 1, deste 2, deste 3 ve orta boyların boy ayrımıyla başlayan Kurtdereli Güreşleri; 12.30'da Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın anıt mezarını ziyaret ile devam etti.. 14.30'da resmi açılışı yapılan  güreşler; 15.30'da Kurtdere Mahallesi'nde, 18.30'da ise Karesi Belediyesi önündeki Kurtdereli Mehmet Pehlivan fotoğraf sergisi, 19.30'da kortej yürüyüşü ve 20.30'daki gala yemeği ile sona erdi (Bugün). 11 Ağustos Cumartesi günü yağlı güreş müsabakalarının yapılacağı Kurtdereli Güreşleri; Pazar günü ise 11.30'da başpehlivanların kura çekimi, 16.00'da bayrak geçit töreni, 17.00'de Başpehlivanlık final güreşi ve 18.00'deki ödül töreni ile sona erecek.

Bugün 10:55 TSİ - Spor

Muhabir Abdullah Karagöz

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Kurtdere’de pehlivanlar bugün çayırda ama… mask
Kurtdere’de pehlivanlar bugün çayırda ama…
Filede Yuvam İzmit’e yan bakılmıyor… mask
Filede Yuvam İzmit’e yan bakılmıyor…
Belediye Derince ÜRETİME DEVAM mask
Belediye Derince ÜRETİME DEVAM
Karaduman Şile Yıldızspor’la yardımcı antrenör olarak anlaştı mask
Karaduman Şile Yıldızspor’la yardımcı antrenör olarak anlaştı
Kartepe Kupası’nda fiyasko! mask
Kartepe Kupası’nda fiyasko!
Kocaeli’den Kullar’a ağabey uyarısı: 4-0 mask
Kocaeli’den Kullar’a ağabey uyarısı: 4-0
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Ölüm Rampasında 5 kişi öldü, 43 kişi yaralandı! mask
Ölüm Rampasında 5 kişi öldü, 43 kişi yaralandı!
Nevzat Doğan'dan sivrisinek açıklaması! mask
Nevzat Doğan'dan sivrisinek açıklaması!
Ölüm rampasında ev eşyası yüklü kamyon devrildi: 3 yaralı mask
Ölüm rampasında ev eşyası yüklü kamyon devrildi: 3 yaralı
Kandıra'dan bir boğulma haberi daha... mask
Kandıra'dan bir boğulma haberi daha...
İzmit'te genç kızı taciz eden şahsa meydan dayağı! mask
İzmit'te genç kızı taciz eden şahsa meydan dayağı!
Kartepe'de feci iş kazası! 1 ÖLÜ... mask
Kartepe'de feci iş kazası! 1 ÖLÜ...

GALERİ

Halıdere’de 9 Ağustos bayram ilan edildi mask
Halıdere’de 9 Ağustos bayram ilan edildi
Vatandaşlara cinsel organını gösteren kargo kuryesi adliyeye sevk edildi mask
Vatandaşlara cinsel organını gösteren kargo kuryesi adliyeye sevk edildi
İşçilerin sahiplendiği köpek, işçileri yangından kurtardı! mask
İşçilerin sahiplendiği köpek, işçileri yangından kurtardı!
Fabrikada yangın! mask
Fabrikada yangın!
Paralarını alamayan hastane işçileri grevde mask
Paralarını alamayan hastane işçileri grevde
Kocaeli'de "Asya Kaplan Sivrisineği" alarmı! mask
Kocaeli'de "Asya Kaplan Sivrisineği" alarmı!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL