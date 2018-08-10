Belediye Derince ÜRETİME DEVAM

Altyapı da yeniden yapılanmaya giden kulüp adına, iki sene içerisinde ülkenin önde gelen kulüpleri Galatasaray, Fenerbahçe, Bursaspor, Altınordu, Kasımpaşa ve Boluspor'da forma şansı bulan 8 oyuncu yetiştiren, gittikleri takımlarda oynamakla kalmayıp, milli takıma davet edilecek nitelikte oyuncuların gelişimlerine katkıda bulunan tüm antrenörlere, yöneticilere ve kulüp personeline teşekkür edildi.