Altyapı da yeniden yapılanmaya giden kulüp adına, iki sene içerisinde ülkenin önde gelen kulüpleri Galatasaray, Fenerbahçe, Bursaspor, Altınordu, Kasımpaşa ve Boluspor'da forma şansı bulan 8 oyuncu yetiştiren, gittikleri takımlarda oynamakla kalmayıp, milli takıma davet edilecek nitelikte oyuncuların gelişimlerine katkıda bulunan tüm antrenörlere, yöneticilere ve kulüp personeline teşekkür edildi.
Bugün 11:01 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:03 TSİ )
Belediye Derince ÜRETİME DEVAM
Belediye Derince Spor Futbol Köyü, üretmeye devam ediyor.
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Bugün 11:01 TSİ - Spor
Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz