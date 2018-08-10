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Filede Yuvam İzmit’e yan bakılmıyor…

Yuvam İzmit Voleybol Takımı Değirmendere’den madalyalarla döndü.

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Değirmendere Yüzbaşılar Mahallesi, Uğur Mumcu Parkı karşısındaki spor tesislerinde 27-28-29 Temmuz 2018 tarihleri arasında düzenlenen turnuvada 105 takım ile birlikte 226 sporcu ter döktü. Renkli görüntülere sahne olan ve çekişmeli geçen turnuvaya sporseverler yoğun ilgi gösterdi. Katılımın yüksek olduğu turnuvada Yuvam İzmit Spor Voleybol Takımı da antrenörleri Jülide Kandemir eşliğinde, 7 takım halinde iştirak etti. Minik kızlar, küçük kızlar ve yıldız kızlar kategorilerinde 32 takım arasında geçen maçlar sonucunda Yuvam İzmit Spor Voleybol Takımı 2 birincilik, 1 ikincilik ve centilmenlik madalyası kazandı. Gelecek vaat eden Yuvam İzmit Spor Voleybol Takımındaki başarılı voleybolcuları kategorilerinde; Minik kızlar kategorisinde Duygu Aslan, Bilge Çankaya ve Dilara Kaymacı birincilik kazandı. Küçük kızlar kategorisinde Ayça Kandemir ve Burcu Aslan ikinci olurken, Yıldız kızlar kategorisinde Melisa Kandemir ve Ayça Kandemir birinci oldu. Centilmenlik ödülünü de Ecemsu Atar aldı.

Bugün 11:02 TSİ - Spor

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