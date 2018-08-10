Geçen sene kaybettiğimiz Gölcük Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi Müdür yardımcısı ve Beden Eğitimi Öğretmeni Tekin Erdem adına düzenlenecek olan Sokak Basketbol Turnuvası, Değirmendere Yüzbaşılar Mahallesi, Uğur Mumcu Parkı karşısındaki spor tesislerinde 11-12 Ağustos 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Tekin Erdem Sokak Basketbol Turnuvası 5 Kategoride düzenlenecek olup, katılım formları eksiksiz dolduran takımlar yarın saat 13.00’te sahada hazır bulunacak. Maç saatlerinde hazır olmayan takımlar elenecek.
Bugün 11:03 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:05 TSİ )
Tekin Erdem Sokak basketbolu başlıyor
Gölcük Belediyesi tarafından Yaz Etkinlikleri kapsamında, katılımcılık, fırsat yaratma, centilmenlik ve saygı kavramları temel alınarak gençlerimizin boş zamanlarını daha etkin kullanmalarını sağlamak, spora olan ilgilerini arttırmak ve yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla her yıl düzenlenen Sokak Basketbolu Turnuvası yarın 14.00’te başlıyor.
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Bugün 11:03 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz