Bugün 11:03 TSİ - Spor

Tekin Erdem Sokak basketbolu başlıyor

Gölcük Belediyesi tarafından Yaz Etkinlikleri kapsamında, katılımcılık, fırsat yaratma, centilmenlik ve saygı kavramları temel alınarak gençlerimizin boş zamanlarını daha etkin kullanmalarını sağlamak, spora olan ilgilerini arttırmak ve yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla her yıl düzenlenen Sokak Basketbolu Turnuvası yarın 14.00’te başlıyor.