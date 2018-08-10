2 ay önce Büyük Derbentspor yönetimi ile el sıkışan ancak daha sonra görevi bırakarak boşta olan İbrahim Karaduman, Şile Yıldızspor ile masaya oturdu ve yardımcı antrenör olarak anlaştı. İbrahim Karaduman’a biz de Kocaeli-Taraftar Gazetesi olarak yeni sezonda başarılar diliyoruz.
Bugün 11:04 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:06 TSİ )
Karaduman Şile Yıldızspor’la yardımcı antrenör olarak anlaştı
3. Lig 1.Grup’ta mücadele eden Şile Yıldız Spor, İzmit’te uzun yıllardan beri Amatör takımlarda ve buz hokeyi takımlarında teknik sorumlu olarak görev yapan İzmit’in tanınmış simalarından İbrahim Karaduman, yeni sezonda Şile Yıldızspor’la yardımcı antrenör olarak anlaşma yaptı.
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Bugün 11:04 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz