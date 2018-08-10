Karaduman Şile Yıldızspor’la yardımcı antrenör olarak anlaştı

2 ay önce Büyük Derbentspor yönetimi ile el sıkışan ancak daha sonra görevi bırakarak boşta olan İbrahim Karaduman, Şile Yıldızspor ile masaya oturdu ve yardımcı antrenör olarak anlaştı. İbrahim Karaduman’a biz de Kocaeli-Taraftar Gazetesi olarak yeni sezonda başarılar diliyoruz.