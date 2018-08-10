Kocaeli T Tipi Cezaevi'nde işlediği bir suçun cezasını çeken hükümlü, gece saatlerinde koğuşa giren ceza infaz memurunu rehin aldı. Yaşadıkları sorunlara çözüm bulunmasını isteyen ismi açıklanmayan mahkumu ikna etmek için yetkililer çalışma başlattı. Yoğun bir çabayla mahkum ve ile yanında bulunan koğuş arkadaşları ikna edildi. Yaklaşık 8 saat sonra ceza infaz memuru serbest bırakıldı.
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Mahkumlar, ceza infaz memurunu rehin aldı
Kocaeli T Tipi Cezaevi'nde bir hükümlü, ceza infaz memurunu rehin aldı. Hükümlü ve kendisine destek veren koğuş arkadaşları, yaklaşık 8 saat sonra ikna edilerek memuru serbest bıraktı.
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Bugün 11:08 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz