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KTO'da komiteler çok aktif

Körfez Ticaret Odası komiteler hız kesmeden çalışmaya devam ediyor aktif bir şekilde her ay gerçekleştirilen toplantılarda belirlenen günden konuları ile ilgili fikir alışverişlerinde bulunulup belirlenen konular yönetim kuruluna gönderiliyor

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Körfez Ticaret Odası komiteler hız kesmeden çalışmaya devam ediyor aktif bir şekilde her ay gerçekleştirilen toplantılarda belirlenen günden konuları ile ilgili fikir alışverişlerinde bulunulup belirlenen konular yönetim kuruluna gönderiliyor. Bu kapsamda bu ayki komite toplantısını gerçekleştiren 1,2ve 15. komite üyeleri bir araya gelerek aylık olağan toplantılarını gerçekleştirdiler.

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Toplantıya Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, 1. Komite Başkanı Aydın Uzunoğlu, 15.Komite Başkanı Ayşe Hacet Aşar, 2. Komite Başkanı Rasim Kırveli komite üyelerimiz Latif Hürtürk, Sebahattin Dogan ve Razinihan Hacet katıldı. Toplantıda KOSGEB'in İş Birliği Güç Birliği Destek Projesi kapsamında Körfez İlçe çapında kümelenme çalışması, İşkur'un Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokokolü, KOSGEB temsilcisinin her ay yapacağı bilgilendirme toplantısı, Motorlu taşıt alım-satım sertifika sınavı ve Üye ziyaretleri konuşuldu.

Bugün 11:12 TSİ - Ekonomi

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